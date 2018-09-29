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Başkan Işık, aşure dağıttı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Muharrem ayı nedeniyle yoğun kullanılan 4 farklı meydanda aşure dağıttı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Muharrem ayı nedeniyle yoğun kullanılan 4 farklı meydanda aşure dağıttı.


Kaymakam Hamdibey Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Belediye Meydanı ve Alişdede Camii önünde dağıtılan aşure ikramına vatandaşların ilgisi yoğundu. Tevfik Emin Başarır Camii'nde kıldığı Cuma namazı sonrası Biga Belediye Meydanı'nda vatandaşlara aşure dağıtan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Muharrem ayınızı kutlarım. Afiyet olsun. Sevgi, saygı, barış, bereket ve sağlık diliyorum" ifadelerini kullandı.

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