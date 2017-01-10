Başkan Işık, Bigalı gazetecilerle buluştu

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Biga Şehir Parkı’nda gerçekleşen kahvaltılı toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Belediye Başkanı Işık; "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüzü kutluyorum. Zorlu şartlarda görev yapıyorsunuz. Gazetecilik mesleği çok önemlidir" dedi.

6 Ocak Cuma gününden bu zamana kadar yoğun kar yağışı altında olan Çanakkale Biga ilçesinde belediye ekiplerinin özverili bir şekilde çalıştığını belirten Başkan Işık, " Acil durumlardan belediyemize ait iletişim numaralarından ekiplerimize ulaşılabilir. Ekiplerimiz çok sayıda acil durumda olan hastaları, hastanelere ulaştırdılar. Zor durumda olan vatandaşlarımızdan gelen mesajları dikkatle takip ediyoruz. Dün sabah güne Kaymakam beyle başladık. Sürekli görüşme halindeyiz. Karların yağmur baskısıyla erimesi ve sonrası yaşanabilecek sel felaketi konusunda görüşmeler yapıyoruz. Yeniceköy ve Kalafat’ta riskli bölgelerde gerekli uyarıları yaptık" diye konuştu.

Çalışmalara aralıksız devam eden belediye çalışanlarına da teşekkür eden Başkan Işık, " Cuma gününden bu yana ciddi bir emek harcayan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Esnaflarımıza da özellikle destekleri için teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza çalışmaları sırasında çay ikram edenler, baklava ısmarlayanlar görüyorum. Herkes yaşanan doğal afetin farkında. Hatta sosyal medyada mesai arkadaşlarımızın eşlerinden ’kar başladığından beri eşimi göremiyorum" siteminde bulunanları gördüm. Mesai arkadaşlarımızın ne çok çalıştığı ve nasıl bir mücadele sergilediğinin en yakın tanıklarıdır, eşleri. Biga’da 600’ü aşkın sokak var. Ana yolları bırakıp ara yolları tamamen temizlememiz çok zor. Acil olarak kullanılan yolları temizlemeye devam ediyoruz. Hastane yolu gibi sorun olmaması gereken bölgeleri ekiplerimiz sürekli açık tutuyor. Zincirli ve kar lastiği bulunan araçlar için ana yollarımız kullanılabilir durumda. Toki ve Ortur bölgesinde de ekiplerimiz çalışıyor. Halkımızın bu doğal afeti en az hasarla atlatması ve bu durumdan ciddi bir şekilde etkilenmemesi için elimizden gelen çalışmayı yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.