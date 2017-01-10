Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 15:43

Başkan Işık, Bigalı gazetecilerle buluştu

Başkan Işık, Bigalı gazetecilerle buluştu

10 Ocak 2017 15:43

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Biga Şehir Parkı’nda gerçekleşen kahvaltılı toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Belediye Başkanı Işık; "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüzü kutluyorum. Zorlu şartlarda görev yapıyorsunuz. Gazetecilik mesleği çok önemlidir" dedi.
6 Ocak Cuma gününden bu zamana kadar yoğun kar yağışı altında olan Çanakkale Biga ilçesinde belediye ekiplerinin özverili bir şekilde çalıştığını belirten Başkan Işık, " Acil durumlardan belediyemize ait iletişim numaralarından ekiplerimize ulaşılabilir. Ekiplerimiz çok sayıda acil durumda olan hastaları, hastanelere ulaştırdılar. Zor durumda olan vatandaşlarımızdan gelen mesajları dikkatle takip ediyoruz. Dün sabah güne Kaymakam beyle başladık. Sürekli görüşme halindeyiz. Karların yağmur baskısıyla erimesi ve sonrası yaşanabilecek sel felaketi konusunda görüşmeler yapıyoruz. Yeniceköy ve Kalafat’ta riskli bölgelerde gerekli uyarıları yaptık" diye konuştu.
Çalışmalara aralıksız devam eden belediye çalışanlarına da teşekkür eden Başkan Işık, " Cuma gününden bu yana ciddi bir emek harcayan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Esnaflarımıza da özellikle destekleri için teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza çalışmaları sırasında çay ikram edenler, baklava ısmarlayanlar görüyorum. Herkes yaşanan doğal afetin farkında. Hatta sosyal medyada mesai arkadaşlarımızın eşlerinden ’kar başladığından beri eşimi göremiyorum" siteminde bulunanları gördüm. Mesai arkadaşlarımızın ne çok çalıştığı ve nasıl bir mücadele sergilediğinin en yakın tanıklarıdır, eşleri. Biga’da 600’ü aşkın sokak var. Ana yolları bırakıp ara yolları tamamen temizlememiz çok zor. Acil olarak kullanılan yolları temizlemeye devam ediyoruz. Hastane yolu gibi sorun olmaması gereken bölgeleri ekiplerimiz sürekli açık tutuyor. Zincirli ve kar lastiği bulunan araçlar için ana yollarımız kullanılabilir durumda. Toki ve Ortur bölgesinde de ekiplerimiz çalışıyor. Halkımızın bu doğal afeti en az hasarla atlatması ve bu durumdan ciddi bir şekilde etkilenmemesi için elimizden gelen çalışmayı yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
6
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    6°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç