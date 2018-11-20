Başkan Işık, bir sözünü daha tuttu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, seçim öncesi verdiği sözlerden birini daha gerçekleştirdi.

"Kocabaş Çayı çevresini güzelleştireceğiz" diyen Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda, "Biga'mızı geliştiriyor, güzelleştiriyor, geleceğe hazırlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kocabaş Çayı çevresi gezilebilir alanlar, bisiklet yolu, park alanı ve oturma alanlarıyla yeşilin ağırlıkta olduğu bir gezinti alanı olarak yeniden düzenlendi. Yaya köprüleriyle Biga'nın iki yakasını bir araya getiren Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, bu bölgeyi ışıklandırarak yepyeni bir alan ortaya çıkardı. İçdaş Terminali bölgesine 350 araçlık otopark da kazandıran Biga Belediyesi ekipleri, İçdaş Terminali'ni de yeniden düzenliyor. Kocabaş Çayı Köprüsü'nün her iki yakası da Biga'ya yakışır güzellikte olacak.

Öte yandan Hacımadan Köprüsü ile Avcılar Köprüsü arasında ve Arapdede Köprüsü ile Atatürk Köprüsü arasında çevre düzenlemeleri ise devam ediyor.