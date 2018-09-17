Başkan Işık, birinci sınıflara ilköğretim paketi hediye etti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, katıldığı İlköğretim Haftası programının ardından Tevfik Emin Başarır İlkokulu, Sakarya İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu'nda birinci sınıfa başlayan öğrencileri ziyaret etti.

Okullarda Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'ı okul müdürleri karşıladı. Başkan Işık, ziyarette öğrencilere abaküs, boyama kalemleri, kalemtraş, kalemlik gibi okul araç gereçlerinin yer aldığı İlköğretim paketi hediye etti. Temsili olarak 3 okul ziyaret eden Başkan Işık, okul müdürleri ve öğretmenlerle de görüşerek ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Okulların ihtiyaçları ile ilgili notlar alan Başkan Işık, "Eğitimi önemsiyoruz. Okullarımızın ihtiyaçlarını asla geri çevirmedik ve çevirmeyeceğiz. Çocuklarımız bizim geleceğimi" dedi.

Ziyaretlerde birinci sınıf öğrencilerine seslenen Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, geleceğin ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz!" ifadelerini kullandı.

Başkan Işık'ın bir minik öğrenciyle diyalogu ise gülümsetti. İlköğretim paketi içinde akıllı saat de olmasını isteyen birinci sınıf öğrencisine Başkan Işık da, "O zaman şöyle yapalım. Bu sınıfta hepiniz çok çalışın. Yıl sonunda tekrar sizleri ziyaret edeyim ve en başarılı olan öğrenciye akıllı saat hediye edeyim. Olur mu?" yanıtını verdi. Tüm öğrenciler ise hep bir ağızdan 'evet' yanıtı verdiler.

Paketleri heyecanla açan minik öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Biga ilçe merkezinde birinci sınıfa başlayan 990 öğrenciye hediye ilköğretim paketlerinin dağıtımı Biga Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanları tarafından yapıldı.