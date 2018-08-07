Başkan Işık istedi, pazaryeri hazırlandı

Geçtiğimiz günlerde çalışma alanını ziyaret eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Kurban Bayramı arifesinden önce Halk Pazarı’nın pazarcıların ve Bigalıların kullanımına hazır hale getirilmesi talimatı vermişti.

Kurban Bayramı öncesi pazarcıları sokaklardan yeni adıyla Halk Pazarı’na taşıma sözünü tutan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, “Daha modern ve daha sağlam olarak inşa ettiğimiz Halk Pazarı’nın ilçemize ve pazarcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Halk Pazarı ile ilgili çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. İnce çalışmalar kaldı. Çarşamba günü dışında ekiplerimiz çalışmalara devam edecekler ve küçük eksiklikleri de tamamlayarak Halk Pazarı’nı ilçemize kazandıracağız. Tüm çalışmaları tamamladıktan sonra da açılışı gerçekleştireceğiz. Bu Çarşamba gününden itibaren Halk Pazarı’nı yenilediğimiz yerinde kuruyoruz” dedi.

Öte yandan hazırlıkların tamamlanması ile Halk Pazarı için açılış töreni düzenlenecek.