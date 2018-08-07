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07 Ağustos 2018 16:45

Başkan Işık istedi, pazaryeri hazırlandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi Halk Pazarı 8 Ağustos Çarşamba günü pazarcıların kullanımına açılıyor.

Başkan Işık istedi, pazaryeri hazırlandı

07 Ağustos 2018 16:45


Geçtiğimiz günlerde çalışma alanını ziyaret eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Kurban Bayramı arifesinden önce Halk Pazarı’nın pazarcıların ve Bigalıların kullanımına hazır hale getirilmesi talimatı vermişti.


Kurban Bayramı öncesi pazarcıları sokaklardan yeni adıyla Halk Pazarı’na taşıma sözünü tutan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, “Daha modern ve daha sağlam olarak inşa ettiğimiz Halk Pazarı’nın ilçemize ve pazarcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Halk Pazarı ile ilgili çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. İnce çalışmalar kaldı. Çarşamba günü dışında ekiplerimiz çalışmalara devam edecekler ve küçük eksiklikleri de tamamlayarak Halk Pazarı’nı ilçemize kazandıracağız. Tüm çalışmaları tamamladıktan sonra da açılışı gerçekleştireceğiz. Bu Çarşamba gününden itibaren Halk Pazarı’nı yenilediğimiz yerinde kuruyoruz” dedi.


Öte yandan hazırlıkların tamamlanması ile Halk Pazarı için açılış töreni düzenlenecek.




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