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27 Kasım 2017 12:00

Başkan Işık, öğretmenlerle bir araya geldi

Çanakkale’nin Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, belediye bünyesinde çalışan eğitmen ve öğretmenlerle birlikte kahvaltıda bir araya geldi ve Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Başkan Işık, öğretmenlerle bir araya geldi

27 Kasım 2017 12:00


Başkan Işı, Atatürk Kültür Merkezi’nde atölye çalışmalarında görev alan ve 4 bilgi evinde çalışan eğitmenler ile Cuma günü Ada Bilgi Evi’nde ve Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Biga Belediyesi Hamdi Gençoğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde çalışan öğretmenler ile de Cumartesi günü Biga Şehir Parkı’nda bir araya geldi.


Biga Şehir Parkı’nda gerçekleşen kahvaltıdan sonra sohbet sırasında konuşan Başkan Işık, "Özellikle son yıllarda öğretmenlik mesleğini seçen gençlerimiz ciddi sorunlarla karşı karşıyalar. Atanamayan öğretmenler özellikle önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Biz kendi imkanlarımız ölçüsünde bu arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ancak sınırlı imkanlarla yapılacak çalışmaların çok ötesinde sorunlar bunlar ve devlet eliyle çözülmesi gerekiyor. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlerimizin toplumsal yaşamımızın şekillenmesindeki önemini her defasında ifade etmiştir. Bizim de iyi bir gelecek için, iyi bir eğitim sistemine ihtiyacımız var. Ve bu eğitim sisteminin gereklerini çocuklarımıza aktaracak iyi öğretmenlere ihtiyacımız var aynı zamanda. Umarım eğitim sistemimizdeki sorunları ivedilikle ve kökten çözümlerle aşacak çalışmalar geliştirilir" ifadelerini kullandı.




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