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24 Haziran 2018 13:46

Başkan Işık oyunu kullandı

Çanakkale’nin Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, ailesiyle birlikte oyunu Tevfik Emin Başarı İlkokulu’nda kullandı.

Başkan Işık oyunu kullandı

24 Haziran 2018 13:46

Gazetecilere açıklama yapan Başkan Işık, "Bütün herkesi oy kullanmaya, oylarına sandıklarına sahip çıkmaya ve çıkacak seçim sonuçlarına saygı duymaya davet ediyorum" dedi.


Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, eşi Ruhan Işık ve kızı Büşra Işık ile birlikte Tevfik Emin Başarı İlkokulu’nda oylarını kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Başkan Işık "Demokrasi kuralları içerisinde çok sıkıntılı olmayan bir kampanya süreci yaşadık. İnşallah seçim sonuçları da ülkemiz için hayırlı olur. Bütün herkesi oy kullanmaya, oylarına sandıklarına sahip çıkmaya ve çıkacak seçim sonuçlarına saygı duymaya davet ediyorum. İnşallah ülkemiz için hayırlı olacaktır. Biz bugüne kadar tüm seçim sonuçlarına saygı duyduk. Bundan sonra da saygı duymaya devam edeceğiz. Ama dediğim gibi her şeyin güzel olacağına inanıyoruz" dedi.




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