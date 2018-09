Başkan Işık: “Partim görev verirse, 2019 yerel seçimlerinde de adayım”

Başkan Işık, “Kafeterya, market, spor salonu, basketbol, voleybol ve futbol sahaları ve çocuk oyun grubundan oluşan bu tesisimizi 2016 yılı başında açmıştık. Bu bölgemizin ihtiyacıydı. Bölge sakinlerinden kafeterya isteği gelmişti. Biz tüm ihtiyaçları karşılayacak bir tesis açtık. Burası manzarasıyla Bigamızın en güzel tesislerinden biri. İlçemize kazandırdığımız bu ve benzeri çok sayıda tesisimiz var. Biz sadece satmıyoruz. Üretiyoruz, inşa ediyoruz, Biga’mızı geleceğe hazırlıyoruz. Bu tesisimiz de buna bir örnektir. Bundan sonra da toplantılarımızı Biga’mıza kazandırdığımız farklı tesislerimizde gerçekleştireceğiz. Motosiklet almak istiyoruz. Hayır diyorlar. Tescil işlemleri için meclis kararı gerekli. Ona hayır dediler. Çok şaşırdım. Kamyon alacağız, iş makinesi alacağız hayır diyorlar. Her şeye hayır. Pazaryerine kredi kullanacağız. Hayır diyorlar. Altyapıya kredi kullanacağız. Hayır diyorlar. Bu nasıl meclis üyeliği. Bu nasıl yönetim anlayışı. Ben 15 Temmuz’da AK Partili yöneticilerden önce meydandaydım. Ama onlar neredelerse açıklasınlar. Ben emniyetin önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar vatandaşlarımla beraberdim. Saat 3’e 4’e kadar da kaymakamlıktaydım. Onların hepsi benden sonra geldiler. Nerede olduklarını bir açıklasınlar bakalım. Onlardan önce ben darbeye karşı geldim. Bir de beni şikayet ettiler FETÖ’cü diye. Mahkemeden karar var elimde FETÖ’cü olmadığıma ilişkin. FETÖ’cü değilmişim, mahkeme de onaylamış bunu. Komedi ya. Şikayet edeni açıklamayacağım şimdi” şeklinde konuştu.

4, 5 yıldır arkadaşlarıyla birlikte bu kent için çalıştıklarını ifade eden Başkan Işık, “7 gün 24 saat zamanımızı kentimiz için tüketiyoruz. Doğup büyüdüğüm ve bundan sonra da yaşamayı planladığım Biga’ya hizmet etmek benim için bir onur. Bu süre içinde ‘eleştirileri önemsemek’ genel bakış açımız, çalışma prensibimiz oldu. Bu nedenle Halk Masa sistemimizi hayata geçirdik. Belediyeyi halka açtık. 55 binin üzerinde istek, şikayet, öneri tarafımıza ulaştı ve büyük çoğunluğunu çözüme kavuşturduk. Sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve halktan gelen tüm görüş ve önerileri dikkatle inceledik. Gerekli düzeltmeleri yapmakta tereddüt etmedik. Karalama amaçlı kara propaganda faaliyetleri dışındaki olumlu ve olumsuz tüm eleştirilere değer verdik. Zaten bu eleştirilere verdiğimiz önem, işlerimizin de beğenilmesine neden oluyor. Hiçbir yanlışın içinde olmamak için büyük özen gösteriyoruz. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok Allah’a şükür. Ancak belirli iletişim araçları kullanılarak düzenli bir şekilde üretilen her yalana yanıt vermemiz mümkün değil. Görev süremiz boyunca AK Parti grubu meclis üyelerinin ret oylarıyla karşılaşıyoruz. Bugüne kadar bize Biga’nın bir proje, öneri, istek, talep ya da doğru düzgün bir düzeltme önerisi ile gelmediler. Sadece kuru gürültü çıkarıyorlar. Olumsuz yönde eleştirmek üzerine kurulmuş bir muhalefet anlayışı var. Ben Biga Belediye Başkanı olarak her zaman birlik ve beraberlik içinde iş yapalım istiyorum. Benim arkadaşlarım da benimle aynı düşüncedeler. Biga bize miras kalmadı. Çocuklarımızdan emanet aldık. Bunu geleceğe hep beraber taşımak istiyoruz. Biga’nın ihtiyaçlarını da sorunlarını da beraber çözelim istiyoruz. Ama ne yazık ki sürekli ‘hayır’la karşılaştık. Belediyeye motosiklet alınacak, araç alınacak, iş makinası alınacak, bunlara bile ‘hayır’ dendi. Yapıcı olmaktan çok uzak bir muhalefet anlayışıyla var. O kadar birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bir zamanda, her konuşmamda belirttim. Biga, birlikte çalışma kültürü açısından bir örnek olsun diye. Ama ne yazık ki her zaman uzattığımız elimiz havada kaldı” dedi.

Tüm halkı Biga’nın Kurtuluşu etkinliklerine davet eden Başkan Işık, “Sadece birkaç konserden ibaret bir etkinlik takvimimiz yok. Şehitlerimize dua okutacağız, çeşitli spor dallarında yarışmalar yapacağız. Kadınların, gençlerin, yaşlıların, yemeğin, oyanın hepsinin olduğu 4 gün süren bir kurtuluş bayramı şeklinde kurtuluş coşkumuzu yaşayacağız. Önceden sadece bir gün çelenk sunmadan ibaretti bu etkinlikler. Şimdi herkesi kucaklayan tarzda değişik faaliyetlerin olduğu şekilde yapıyoruz. Bu yıl kültür sanat etkinliklerimizi 24 Haziran’da yapmayı planlamıştık. Ancak tarih yaklaşınca seçim girdi araya. Biz de Kurtuluş Etkinliklerimizle birleştirip daha coşkulu kutlamalar yapalım istedik. Etkinliklerimiz trap atışlarıyla Pazar günü başlayacak. Katlı otoparkın zemin katında motosikletler ve bisikletler için park alanı düşünüyoruz. Şu an Kavaklık’ta var. Daha önce Halk Bankası önünde çay boyunda motosiklet alanı yaptık. Ama kimse oraya bırakmayınca kaldırdık. Çarşı merkezinde belediyeye ait motosikletler ve bisikletler için bir park alanı yok. Ben adayım zaten. Allah bir elem keder vermezse, sağlık problemi olmazsa 2019 yerel seçimlerinde adayım” şeklinde konuştu.