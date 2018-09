Başkan Işık: “Partim görev verirse, 2019 yerel seçimlerinde de adayım”

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, basın mensuplarıyla bir araya gelen Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, “Partim görev verirse, 2019 yerel seçimlerinde de adayım” dedi.

Kafeterya, market, spor salonu, basketbol, voleybol ve futbol sahaları ve çocuk oyun grubundan oluşan bu tesisi 2016 yılı başında açtıklarını belirten Biga Beledi Başkanı İsmail Işık, “Bu bölgemizin ihtiyacıydı. Bölge sakinlerinden kafeterya isteği gelmişti. Biz tüm ihtiyaçları karşılayacak bir tesis açtık. Burası manzarasıyla Biga'mızın en güzel tesislerinden biri. İlçemize kazandırdığımız bu ve benzeri çok sayıda tesisimiz var. Biz sadece satmıyoruz. Üretiyoruz, inşa ediyoruz, Biga'mızı geleceğe hazırlıyoruz. Bu tesisimiz de buna bir örnektir. Bundan sonra da toplantılarımızı Biga'mıza kazandırdığımız farklı tesislerimizde gerçekleştireceğiz. Motosiklet almak istiyoruz. Hayır diyorlar. Tescil işlemleri için meclis kararı gerekli. Ona hayır dediler. Çok şaşırdım. Kamyon alacağız, iş makinesi alacağız hayır diyorlar. Her şeye hayır. Pazaryerine kredi kullanacağız. Hayır diyorlar. Altyapıya kredi kullanacağız. Hayır diyorlar. Bu nasıl meclis üyeliği. Bu nasıl yönetim anlayışı. Ben 15 Temmuz'da AK Partili yöneticilerden önce meydandaydım. Ama onlar neredelerse açıklasınlar. Ben emniyetin önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar vatandaşlarımla beraberdim. Saat 3'e 4'e kadar da kaymakamlıktaydım. Onların hepsi benden sonra geldiler. Nerede olduklarını bir açıklasınlar bakalım. Onlardan önce ben darbeye karşı geldim. Bir de beni şikayet ettiler FETÖ'cü diye. Mahkemeden karar var elimde FETÖ'cü olmadığıma ilişkin. FETÖ'cü değilmişim, mahkeme de onaylamış bunu. Komedi ya. Şikayet edeni açıklamayacağım şimdi” şeklinde konuştu.

4, 5 yıldır arkadaşlarıyla birlikte bu kent için çalıştıklarını ifade eden Başkan Işık, “7 gün 24 saat zamanımızı kentimiz için tüketiyoruz. Doğup büyüdüğüm ve bundan sonra da yaşamayı planladığım Biga'ya hizmet etmek benim için bir onur. Bu süre içinde ‘eleştirileri önemsemek' genel bakış açımız, çalışma prensibimiz oldu. Bu nedenle Halk Masa sistemimizi hayata geçirdik. Belediyeyi halka açtık. 55 binin üzerinde istek, şikayet, öneri tarafımıza ulaştı ve büyük çoğunluğunu çözüme kavuşturduk. Sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve halktan gelen tüm görüş ve önerileri dikkatle inceledik. Gerekli düzeltmeleri yapmakta tereddüt etmedik. Karalama amaçlı kara propaganda faaliyetleri dışındaki olumlu ve olumsuz tüm eleştirilere değer verdik. Zaten bu eleştirilere verdiğimiz önem, işlerimizin de beğenilmesine neden oluyor. Hiçbir yanlışın içinde olmamak için büyük özen gösteriyoruz. Veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok Allaha şükür. Ancak belirli iletişim araçları kullanılarak düzenli bir şekilde üretilen her yalana yanıt vermemiz mümkün değil. Görev süremiz boyunca AK Parti grubu meclis üyelerinin ret oylarıyla karşılaşıyoruz. Bugüne kadar bize Biga'nın bir proje, öneri, istek, talep ya da doğru düzgün bir düzeltme önerisi ile gelmediler. Sadece kuru gürültü çıkarıyorlar. Olumsuz yönde eleştirmek üzerine kurulmuş bir muhalefet anlayışı var. Ben Biga Belediye Başkanı olarak her zaman birlik ve beraberlik içinde iş yapalım istiyorum. Benim arkadaşlarım da benimle aynı düşüncedeler. Biga bize miras kalmadı. Çocuklarımızdan emanet aldık. Bunu geleceğe hep beraber taşımak istiyoruz. Biga'nın ihtiyaçlarını da sorunlarını da beraber çözelim istiyoruz. Ama ne yazık ki sürekli ‘hayır'la karşılaştık. Belediyeye motosiklet alınacak, araç alınacak, iş makinası alınacak, bunlara bile ‘hayır' dendi. Yapıcı olmaktan çok uzak bir muhalefet anlayışıyla var. O kadar birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bir zamanda, her konuşmamda belirttim. Biga, birlikte çalışma kültürü açısından bir örnek olsun diye. Ama ne yazık ki her zaman uzattığımız elimiz havada kaldı. Altyapı çalışmalarımız için Japon Kalkınma Ajansı'ndan kredi alacağız, arkadaşlar buna da ‘hayır' dediler. Bu kenti geleceğe taşımak konusunda birlikte çalışmak noktasında her zaman açık olduğumuzu belirttik. Hiçbir öneri getirmediler. Bekara karı boşamak kolay, diye bir söz vardır. Öyle bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. Burada iyi niyet göremiyorum. Bunun da bu kente bir katkı sağlamayacağını düşünüyorum. Biz 15 Temmuz'da olduğu gibi, bugünkü ekonomik krizde olduğu gibi her zaman devletimizle, milletimizle birlikte olduk. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Revizyon İmar Planı'nın ihalesini 20 Mart 2017 tarihinde yaptık. Neden Revizyon İmar Planı hazırlanması gereği ortaya çıktı? Hem Çavuşköy ve Yeniceköy ilçemize dahil oldu, hem de Biga merkezinde geçmişte yapılan plandan kaynaklanan sıkıntılar vardı. Bunları çözmemiz gerekiyordu. 3-4 yıldan beri de süren bir çalışmamız vardı. Ama şartlar 2017 yılında olgunlaştı. Ondan sonra da bu ihaleyi alan firma çalışmalarına başladı. 17 kurumdan görüş alınması gerekiyordu. 16 kurum görüşlerini bildirdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bağlı Toprak Koruma Kurulu hala görüşünü bildirmedi. Biz müracatlarımızı geçen yılın Haziran ayında yaptık. Kasım gibi diğer 16 kurumdan görüşler geldi. Toprak Koruma Kurulu Aralık ayında bir toplantı yaptı. Geniş bir alan olduğunu ve belediyemizi dinledikten sonra görüşlerini oluşturacaklarını ifade ettiler. Normalde her ay toplanan kurul, Aralık ayından sonra 3-4 ayda bir toplandı ve bizim konumuzu gündeme almadı. Görüş bildirilmeyen bölümlerin dışındaki yerler için Haziran ayında arkadaşlarımız çizimlere başladılar. Yeni imara açacağımız yerlerle ilgili gelecek bu görüş. Mevcut planımızla ilgili bir durum söz konusu değil. Bu kurumdan görüş geldiği zaman o bölgelerle ilgili çalışacağız. Mevcut planımız etkilenmeyecek. Ağustos meclisine de geldi konu. Ağustosun başında yaptığımız meclis toplantısında plan komisyona havale edildi. Yeni açmaya çalıştığımız yerlere Toprak Koruma Kurulu'ndan görüş gelmediği için bir şey yapmadık. Bu yerler içinde Biga'nın önemli sorunlarına uzun vadede çözüm olabilecek yerler de vardı. Ama daha fazla bekleyemezdik. Çünkü burada 2009 yılında yapılan Revizyon İmar Planı'ndan kaynaklanan ciddi sorunlar vardı. O planın iptal edilen önemli bölümleri vardı. O iptal edilen yerler imarsız durumda. Oralara inşaat yapılması mümkün değil. O yüzden kentimizin ve halkımızın ihtiyaçlarını göz önüne aldık ve daha fazla beklemedik. Eylül ayı meclis toplantımızda da komisyon raporu onaylandı. Plan Kaymakamlık onayından sonra da askıya çıkacak” dedi.

Başkan Işık, “Ağustos başında yaptık meclisimizi. 15 Ağustos'ta ise ilçe başkanlarının içinde olduğu AKP grubuna planla ilgili sunum yaptık. Şehir plancısının yanı sıra İmar birimimizden arkadaşlarımız da sunumda yer aldılar. Bu sunum 3-4 saat sürdü. Daha sonra aynı günün sabahında mimar, mühendis, haritacılar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin olduğu bir gruba sunum yaptık. Ben de katıldım. Her iki gruba da ‘Görüş ve önerilerinizi bize iletin' dedik. Hem Eylül meclisine kadar zaman olduğunu, hem de meclisten sonra askı süresi boyunca da itirazların değerlendirilebileceğini kendilerine ifade ettik. Bu konuyla ilgili olan tüm kesimlere gerekli sunumları yaptık. O günden bugüne kadar, 23 günde, bu planla ilgili AK Parti grubundan belediyemize herhangi bir talep gelmedi. Sorduk, yanıt alamadık. Ama biz sivil toplum örgütlerimizin temsilcileriyle daha önce de sık sık bu konularla ilgili görüştük. Mesela sivil toplum örgütlerimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda sanayi sitesinin yanına bir bölüm ilave ettik. Buna benzer dokunuşlar planda zaten yapıldı. Ayrıca imar tadilatlarıyla ilgili 4,5 yıldan bu yana aldığımız talepler de var. 4,5 yıldan bu yana kamu için olanlar hariç hiçbir özel imar tadilatı yapmadık. Bunun yerine Revizyon İmar Planı'nda bütüncül bir yaklaşımla sorunları çözelim istedik. AK Parti'nin yaptığı basın açıklamasında kullanılan ifadeler tamamen sorumsuzluk ve bilgisizlikle kullanılmış. Gizli kapılar ardından ne yapılmış planda. Şehir planlaması bir bilim dalıdır. Biz de şehir plancısına yaptırdık. Biz şehir plancısına oda hazırladık ve Biga'da kalmasını sağladık. Burada daha çok çalışsın diye uğraştık. Çalışmalarla ilgili gidip baktı çalışma yapacağı yerlere. Amacımız üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Gelin bize bir öneride bulunun. Size de anlatmışız. Bu ucuz muhalefet. 2009 yılında yapılan plana baktığımızda; ne kadar gerçeklerden uzak yapıldığı ve Biga'nın bazı yanlışlara mahkum edildiğini siz de göreceksiniz. Bu plan 2009 yılı Temmuz ayında Biga Belediye Meclisi'nde kabul edildi. 2030 yılında yapılan nüfus projeksiyonundan bahsediyorlar bize. Bu plan yapılırken dikkate alınan Biga nüfusu 2030 yılı için 44 bin 285 kişi. Biga merkezin nüfusu 2009 yılı Temmuz ayında 36 bin 520. Ondan sonra 2 tane köy de Biga'ya dahil oldu. 30 bin nüfustayken bir 2030 planı yapılıyor ve 2030 yılı 44 bin 285 olarak tahmin ediliyor. Şimdi bizim yaptığımız planda 2040 nüfusu 118 bin hesaplanıyor. Fakat Bakanlığın yapmış olduğu 1/100.000 üst ölçekli nazım imar planda 87 bin öngörüldüğü için biz de 87 bine göre planlama yapıyoruz. Birinci derece deprem bölgesinde yaşıyoruz. Biga'nın bundan sonra daha sağlam zeminli alanlara doğru genişlemesini istiyoruz. Balıkkaya'nın üst tarafları örneğin. O bölgede 1000 dönümlük bir arazi şu anda imara açılacak. Birinci önceliğimiz Biga'da bundan sonra yapılacak olan konutların daha güvenli zeminde olması. Benim evimin de olduğu AVM arkası olarak bilinen bölge Biga'nın en gevşek zeminli evlerinin olduğu bölgedir. Eski çay yatağı ve dolgu toprak buralar. Ama Balıkkaya tarafı Biga'nın en sağlam zeminin olduğu yerdir. En sıkıntılı bölgelerimizden bir tanesi Bademlik bölgesi. Hem eski evler var, hem yollar dar, hem de hiçbir sosyal alan yok. Burası Biga'nın ilk kurulduğu yer. Benim de gençlik yıllarımın geçtiği bir bölge. Bir tane çocuk parkı bile yok orada. Burasının yeniden yapılması lazımdı. Oradaki insanları da mağdur etmeden farklı bir plancılık anlayışıyla burada kat yüksekliği sağladık, yolları genişlettik, yeşil alanlar ürettik. Belki 5-6 yıl sonra orası da bir çekim merkezi haline gelecek. Zemini de sağlam. Eski binalar yenilenecek. Yollar genişleyecek. Çok katlı binalar açısından Biga'nın o tarafa büyümesini öngörüyoruz. Daha gevşek zemin denilen yerlerde de 2-3 katlı yapıların olduğu bahçeli nizam olarak vatandaşımızın kullanımına sunacağız. Biga daha rahat ve yaşanılabilir bir bölge haline gelecektir. Yine bölgemizde İçdaş, Doğtaş gibi ağır sanayi yatırımları var. OSB'de yer yok. Biga'nın sanayi ağırlığı Karabiga, Çanakkale tarafında. O taraftan gelen insanların şehir içine girmeden işlerini görebilecekleri ve şu anda da yetmeyen sanayi sitesine de yer olabilecek alanlar var. O bölgelerde yeni mantıkla planlama yapıyoruz. Bunun için yeterli alanlarımız var. Böyle bir vizyonla bu planı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bunlar tamamlandığı zaman da Biga'nın önemli sorunlarına da çözüm olacağına da inanıyorum” dedi.

‘Galericiler Sitesi kuracağız'

Şehir Parkı ve TSO binasıyla ilgili sıkıntının olmadığını belirten Başkan Işık, “Varsa bir sıkıntı, gelsinler durdursunlar. Niye durdurulmuyor. 2016 yılının Nisan ayında başladık biz Şehir Parkı'nı yapmaya. 29 Ekim'de de açtık. Yaklaşık 3 yıldır da kullanılıyor. Varsa bir şey durdursunlar. Olan bir şey de yok. İdare Mahkemesi bilirkişiden gelen rapora göre karar verir. Bilirkişiden giden raporlar Belediyemiz lehine ilerliyor. Üniversiteden hocaların olduğu, odalardan temsilcilerin olduğu bir bilirkişi heyeti var. Yalan üretmek dışında bir şey ortaya koymuyorlar. Bilirkişi heyeti 18 uygulamamızın doğru yapıldığını söylüyor. Sıkıntılı bir süreç olsa mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verirdi. Bu davalar 2015 yılında açıldı. Bana da yürütmeyi durdurma, mühürleme kararı getirin. Yok öyle bir şey. Amaç belli. Kara propaganda ile vatandaşta olumsuz algı üretmek için yalan açıklamalar yapılıyor. Galericiler Sitesi kuracağız. Yemciler için Göktepe tarafında kooperatif çalışması var. İdriskoru'nun Doğtaş ve YTS bölgelerinde; inşaat malzemesi ticareti yapanlar ya da tonajlı araçların kullanıldığı iş kolları için depolar yapacağız. Biga kent içindeki yoğunluk üreten iş kollarını Biga'nın dışına taşımaya başlayacağız. Galericiler Sitesi bunun bir başlangıcı. Yine otoparkla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İçdaş garajı ile Atatürk Köprüsü arasında 350 araçlık bir otopark çalışmamız var. İniş-çıkışlar ile yaya köprüsünü de yapacağız. Katlı otoparkımız tamamlandı. TSE'den asansörlerin onayını bekliyoruz. Onay gelince de katlı otoparkımızı da kullanıma açacağız. Orada da 200 araç kapasiteli bir otoparkımız olacak. Otopark ilgi görür ve yoğun kullanılırsa 2 kat daha çıkma yani 60 araç daha ekleme imkanımız var. Projesini 8 kata göre hazırlattık. Şuan için çok yüksek olmasın diye 6 kata göre yaptık. İleride 2 kat daha yükseltebiliriz. Adaspor ile Arapdede Köprüsü arasında çalışmalarımız devam ediyor. Kafeteryası, çocuk oyun alanları, mesire alanı, otoparkı ile birlikte o alanımızı da kullanıma açacağız. Aynı şekilde Avcılar Köprüsü ile Hacımadan Köprüsü arasında 20 bin metrekarelik bir alan var. 11 bin metrekaresinin sahipleriyle ile anlaştık. Bu alanları belediyeye kiraladık. İnşallah geri kalan kısımları da alıp o alanı da tamamladığımızda, otopark alanları üretilmesi ve yoğunluk oluşturan sektörlerin dışarı taşınmasını da ekleyince, kent içinde önemli oranda bir rahatlama olacağını düşünüyoruz” dedi.

‘600 sosyal konut yapacağız'

Sosyal konut projesini hayata geçirdiklerini belirten Başkan Işık, “Birinci etabına Namazgah altındaki belediyemize ait alanda 100 konutla başlayacağız. Ondan sonra Bademlik ve Çiçeklidede Mezarlığı bölgesinde belediyemize ait alanlarda da sosyal konut projemizin ikinci ve üçüncü etap projelerini gerçekleştireceğiz. Toplamda yaklaşık 600 konut üretmeyi planlıyoruz. İlk etabın temelini bir aksilik olmazsa Ekim ayı içinde atacağız. Müracaatları alıyoruz. Çok ciddi bir talep var. Köylerden ve diğer ilçelerden talepler geliyor. Biz öncelikle Biga merkezde yaşayan, evi olmayan ve ekonomik durumu çok iyi olmayan kentlilerimizin bundan yararlanmasını istiyoruz. Minibüs hat satışlarımız ile ilgili yaygara koparıldı. Sorumluluk noktasındaki insanların konuşurken çok dikkatli olmaları gerekir diye düşünüyorum. Sözde bu minibüslerde benim bir arkadaşıma peşkeş çekilmiş. Encümen üyelerimizden burada olan arkadaşlarımız var. Mevzuata göre bir ihale yaptık. Bu ihaleye benim arkadaşım da girebilir. Herkes girebilir. Bununla ilgili kararı belediye meclisi aldı. Encümene yetki verildi. Encümen huzurunda kameralarla kayıt alınarak ihale yapıldı. Herkesin girebileceği bir ihaleydi sonuçta. Daha önceki ihalelerde diğer siyasi partilerde aktif olarak siyaset yapan insanlar da girdiler bu ihalelere. Yakışık almayan ifadeler duyduk. Sanırım yalan ifadelerle ilgili de bir hukuki süreç devam ediyor. Bizim minibüsçülerle ilgili hiçbir sorunumuz yok. Fakat arkadaşlarımızın kendileri bu son satılan 10 tane minibüsü sıraya yazmamakla ilgili ciddi anlamda direndiler. Bu arada hoş olmayan durumlar da meydana geldi. İşlerin daha fazla ilerlemesini istemedik. O 10 kişi de ciddi bir kaynak vererek bu araçları aldılar. Orada çalıştırılmamak gibi bir durum söz konusu olamazdı. Ama minibüsçüler kooperatifi bu arkadaşları hem ortak almadılar hem de sıraya yazmadılar. Biz de kanunun, yönetmeliğin Biga Belediyesi'ne verdiği yetkiyi kullanarak çalışma programını biz yapmaya başladık. Minibüsçülere ‘sizin bu işi yapan elemanınızı bize gönderin, madem siz bunu yapmıyorsunuz, biz yapalım' dedik. Aynı gün kooperatif merkezini kapattılar ve çalışanı izne gönderdiler. Biz de onların kullandığı programı aldık ve o minibüslerin çalışma programını 26 Temmuz'dan itibaren yapmaya başladık. Burada biz ‘birlikte yapalım' dedik. Kabul etmediler. Bu işin uzmanı olmadığımız için tek seferlik bir hata oldu. Şimdi eskisinden daha fazla çalışıyorlar. Vatandaşın isteği de bu yönde. Bize tüm iletişim araçlarından ulaşıyorlar ve 55 binin üzerinde bize mesaj gelmiş. Ve bu mesajlar içinde Ortur ve Toki başta olmak üzere minibüs yetersizliği ile ilgili de çok şikayet vardı. Sıraların yapılmasında 1 hafta sıkıntı oldu. Bir daha çözdük” diye konuştu.

“Sarıkaya bizim istediğimiz bir şey değildi” diyen Başkan Işık, “Tüm samimiyetimle söylüyorum. Sarıkaya benim köyüm olduğu için, o zamanki başkana ‘Sarıkaya'dan yer almayın' dedim. Yanlış anlaşılacağını söyledim. Kendi köyüme yönlendiriliyormuş gibi algılanır dedim. ‘Bahçeli ya da Kaldırımbaşı köylerinden yer bakın' dedim. Oralardan yer bulamamışlar. Sarıkaya'dan uygun fiyatlı yer bulmuşlar. Kooperatiflerin gayrimenkul edinebilmeleri için genel kurul kararı gerekiyor. Şehir içi minibüs kooperatifi o yeri satın alabilmek için olağanüstü genel kurul kararı aldı. Karar oybirliğiyle alındı. Yer hazırlandı. İş oraya taşınmaya geldiğinde ‘biz buraya gitmek istemiyoruz' dediler. Kendileri istediler sonra kendileri vazgeçtiler. Şu anda İdriskoru Köyü ve Doğtaş'a gitmeleri de yasal değil. Ancak şehir dışında diye Sarıkaya'ya gitmeyen arkadaşlar, bu bölgelere yasal olmamasına rağmen gitmekte sakınca görmüyorlar. Sarıkaya bizden çıkmış bir olay değildi. Şu an Çiçeklidede çıkışında durakladıkları yerin sahibi müteahhitle görüşüyor. Yeri müteahhide verecek. O zaman yeri boşaltmak zorunda kalacaklar. Sarıkaya polemiğini bazı minibüsçüler kendiler çıkardılar. Ben yaptığım çalışmalarda seçimleri çok fazla düşünmüyorum. Ben bu kentin ihtiyaçlarını çözmek, sorunlarını gidermek noktasındayım. Seçim üstü şu yapılır, bu yapılmaz şeklinde bakış açım yok. Biga Ticaret Merkezi'nde en son ihaleye çıkıldığı tarih itibariyle 932 bin lira kira alacağımız vardı. Belki şu anda 1 milyon lirayı geçmiştir. Uzun yıllar kira ödemeyen insanlar var orada. Biz bunları icraya da verdik. Ama icraaya veriyoruz. En son aşama dükkandan malın kaldırılması. Esnaflık yapmış bir Bigalı olarak ben o işyerlerinden malların kaldırılmasını isteyemem. Oraya kadar geldi olay. İcra takibine rağmen ödememekte direnenler var. Dükkanlar satıldı. Hiçkimse de mağdur olmadı. Bir tek firma aceleci davrandı ve taşındı. Onun da en son 2 tane dükkanı satıldı. Yüzde 95'i içinde oturanlar tarafından alındı. Geri kalanı da kiraya vermek için aldı. Bizim orada 1 milyon lira kira alacağımız var ve kiralar çok düşüktü. Muhasebeciler katında da satışlar oldu. Diğer katlarda da. Üst katta bir tek Türk Hava Kurumu yerini satmadık. Alt katta da öğretmenler kooperatifini ayırdık. Biga için önemli bir denge unsuru bu yapı. Kira ödememe konusunda direnen insanlar var. Onlar çok gürültü kopardılar. Her katın değerleri farklı olduğu için fiyatlar farklıydı. Bu fiyatlar emlak komisyoncularıyla beraber görüşülerek karar verildi. Burası belediyenin malı deyip de ucuza veremezdik. 2004-2014 yılları arasında 1 lira dahi kira ödememiş kiracı vardı. Hala da onları almaya çalışıyoruz. En çok gürültü çıkaranlar da onlar. 109 dükkanı satışa çıkardık. 61 tanesi satıldı. 5-6 dükkan dışında kiracılar kendi işyerlerini satın aldılar. 27 Ağustos'ta süreç tamamlandı. Belediye Ticaret Merkezi'nde işyeri satmak gibi bir düşüncemiz yoktu. Orada birçok kiracı gelip işyerlerinin satılmasını talep ettiler. Biz de tüm işyerlerini satışa çıkardık. Almak isteyenler alsın diye. Muhasebecilerden de manavlar tarafından da talepler geldi. Yani talep esnafımızdan geldi. Demek ki satışlarda bizim öngörümüz doğruymuş. Ben özellikle birkaç kez görüştüm bu arkadaşlarla. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz dedim. Güvenin bana dedim. Olumsuz bir durum olsaydı, bakacaktık çaresine. Kanunun belediye başkanı olarak vermiş olduğu bir takım yetkiler var. Onları da kullanacaktık. Mağdur etmeyecektik. Bigaspor tesislerinin önünde bizim 18 Eylül Stadyumu ile takas yapmak istediğimiz bir bölüm var. Setle pazaryeri arkasındaki alanın tamamı belediyeye ait değil. Dardan genişleyerek geliyor büyük köprüye doğru. Doğru düzgün çalışabilmemiz için o alanın belediyeye geçmesi lazım. Gençlik ve Spor Bakanı üçüncüye değişti. Onaylanmasını bekliyoruz. İnşallah Ekim ayında o işi çözeceğiz. Ama inşaatına hemen başlamayız. Orası tamamlandığında Köşklübağ Düğün Salonu'na kadar güzel bir alan ortaya çıkacak. Setin çay tarafı da bitmiş olacak. Pazaryerinin etrafı çok güzel olacak” şeklinde konuştu.

‘Çay ıslahında yasal sınır aşıldı'

Çay ıslahının hala geçici kabulünün yapılmadığını belirten Başkan Işık, “Müteahhidin önemli miktarda teminatı hala DSİ'de duruyor. Kanun çok açık. Müracaat tarihinden sonra 1 yıl içinde geçici kabulün yapılması gerekiyordu. Mayıs 2017'de müteahhit geçici kabulün yapılması için müracaatta bulundu. 1 yıllık süre 3 Mayıs 2018'de doldu. Biz de ondan sonra müracaat ettik köprüyle ilgili. Biz haklıyız davamızda. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede ‘DSİ'ye ait alanlarla ilgili bölge müdürlüklerinden izin alınır' diyor. ‘1 ay içinde herhangi bir yanıt gelmezse de olumlu yanıt verilmiş sayılır' diyor. Genelgeyi de paylaşmıştık zaten. Biz ona istinaden ve bölge müdürünün de şifai onayıyla başladık. Biz köprü için çalışmaya başladıktan sonra ben kimlerin hangi müdüre, hangi idareciye ne baskısı yaptığını da biliyorum. Siyasi etikle bu isimleri açıklamayı da doğru bulmuyorum. Yani arkadaşlarımız siyasi güçlerini yıkmak için kullandılar. Ben o gücün yan kolların ıslahına harcanmasını isterdim. Bugün Asmalı ve Uzunsu derelerinin ıslah edilmesini isterdim. Islah projesi 14 Şubat 2014'te ihaleye çıktı. 2014 Mayıs ayında müteahhit çalışmaya başladı. 2017'de tamamlandı. Ki ıslah çalışması; enflasyon artışları nedeniyle eksik yapıldı. Asmalı ve Uzunsu dereleri hala yapılmadı. Yeniceköy'ü, Kalafat yolunu, Doğankent'i o derelerin ıslahı yapılmadığı için su basıyor. Emekliye ayrılmak zorunda kalan bölge müdürüyle biz görüşmüştük. Yan kolların ıslahının ihalesi 2017 yılında yapılacaktı. Bölge müdürünü emekli ettiler. Köprü üstünü yıkmak yerine lütfen arkadaşlar enerjilerini Biga'nın yararına olacak çalışmalara harcasınlar. Köprü üstünün kapanmasıyla ilgili son iki parça takılmayınca, müteahhit arkadaşlar yıkılmaz garantisi veremediler. Son iki parçayı takabilseydik sorun olmayacaktı. Biz de bu garantiyi alamadık diye söktük. Yol zaten 37 gün kapalı kaldı. Daha fazla kapalı kalsın istemedik. Ve bu nedenle söktük. Şimdi çalışmalara başladık. Şirintepe'deki alanda o parçaları kullanacağız. Orada hem Çanakkale'ye geziye giden turlar için dinlenme alanı yapacağız hem de Temapark çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Büyük bir kafeterya ve restoranın yanı sıra yöresel ürünlerin ve hediyelik eşyaların satış yerinin olduğu bir yapıya dönüştüreceğiz. Temelleri düzenleniyor şu an. 15-20 gün içinde kurulur. Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmamız var. Yağmur suyu hattı ile ilgili çalışmalarımızı zaten büyük oranda tamamlamıştık. 60 km'lik bir altyapı çalışmasına başladık. 4 ayrı noktada ekiplerimiz çalışıyorlar. 7 Temmuz'da başladı ekiplerimiz çalışmaya. Şu ana kadar 7800 metre hat döşendi. Ağırlık kanalizasyon hatları olacak. Şirintepe ve Hamdibey mahallelerimiz ile Kavaklık tarafından 5 kmlik daha yağmur suyu hattı çalışmamız olacak. Biga'da evleri, işyerlerini su basıyordu. Videolar paylaşılıyordu. Artık böyle bir sorun kalmadı. Biga'nın yağmur suyu sorunu kalmadı. Hamdibey Mahallesi'nde 3 noktadan çaya ulaştırdık yağmur sularını. Kavaklık'tan da 4 noktadan 1000'lik borularla suyu çaya ulaştırdık. Belediye Ticaret Merkezi'nin Kasaplar Sokak bölümünü tamamladık. İnönü Caddesi bölümünü ise yapmadık. Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı geçecek diye yapmadık. Bu ayın 26'sında Japon Kalkınma Bankası temsilcileri ile Başkonsolos veya Büyükelçi'nin de katılacağı bir tanıtım töreni düzenleyeceğiz. Bu altyapı projesini tanıtacağız. Sonra da İnönü Caddesi'nde çalışmaya başlayacağız. Belediye Ticaret Merkezi önüne de cepler yapacağız. Altyapısını yapmadık diye bekliyoruz. 4 yılda Biga sokaklarına 32 milyon lira yatırım yaptık demiştik. Asfalt ve kaldırım taşı olarak. Bu çok iddialı bir rakam. 2014'ten önceki 10 yılda yapılan çalışmaların tam iki katıdır bu çalışma. Hem metrekare olarak hem de harcanan para olarak. 4 yılda yapılanlar 10 yılda yapılanların tam iki katıdır. Pazarcılardan hiçbir ücret almadan bölgenin en büyük pazaryerini tamamladık ve yaklaşık 1 aydan bu yana da kullanıyoruz. Allah'a çok şükür hiçbir sorun da yok. Vatandaşımız çok memnun. Pazarcılarımızın da memnun olduğunu tahmin ediyorum. Eskisine göre çok daha ferah ve kullanışlı bir alan. Toplam bedeli 50 milyon lira eden 3 büyük yatırımımızı tamamladık. Kapalı Pazaryeri ve Hal Binamız kullanımda. Katlı Otoparkımız da asansör onayını bekliyor. Verdiğimiz sözleri tutuyoruz.”

Tüm halkı Biga'nın Kurtuluşu etkinliklerine davet eden Başkan Işık, “ Sadece birkaç konserden ibaret bir etkinlik takvimimiz yok. Şehitlerimize dua okutacağız, çeşitli spor dallarında yarışmalar yapacağız. Kadınların, gençlerin, yaşlıların, yemeğin, oyanın hepsinin olduğu 4 gün süren bir kurtuluş bayramı şeklinde kurtuluş coşkumuzu yaşayacağız. Önceden sadece bir gün çelenk sunmadan ibaretti bu etkinlikler. Şimdi herkesi kucaklayan tarzda değişik faaliyetlerin olduğu şekilde yapıyoruz. Bu yıl kültür sanat etkinliklerimizi 24 Haziran'da yapmayı planlamıştık. Ancak tarih yaklaşınca seçim girdi araya. Biz de Kurtuluş Etkinliklerimizle birleştirip daha coşkulu kutlamalar yapalım istedik. Etkinliklerimiz trap atışlarıyla Pazar günü başlayacak. Katlı otoparkın zemin katında motosikletler ve bisikletler için park alanı düşünüyoruz. Şu an Kavaklık'ta var. Daha önce Halk Bankası önünde çay boyunda motosiklet alanı yaptık. Ama kimse oraya bırakmayınca kaldırdık. Çarşı merkezinde belediyeye ait motosikletler ve bisikletler için bir park alanı yok. Ben adayım zaten. Allah bir elem keder vermezse, sağlık problemi olmazsa 2019 yerel seçimlerinde adayım” dedi.