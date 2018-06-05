Başkan Işık: "Üç büyük projede son aşamadayız"

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık’ın ’Bölgemizde 3 büyük projesi devam eden tek belediyeyiz. Gururluyuz’ sloganıyla duyurduğu üç projeden biri olan Kapalı Pazaryeri’nin zemin betonu dökülmeye başlandı.

Kapalı Pazaryeri zemin betonu dökülürken aynı zamanda yerleşim planlaması ise pazarcılarla birlikte görüşülerek tamamlandı. Kafeterya, yönetim odası, mescid gibi bölümlerin inşaatı da tamamlandı.

Üç büyük proje arasında ilk tamamlanan Biga Belediyesi Hal Binası oldu. Çan-Biga yolu üzerinde Yeniceköy sınırında yer alan Biga Belediyesi Hal Binası’nın eski yerinden taşınmasıyla, eski bina yıkılırken, Kapalı Pazaryeri alanı ise genişledi. Katlı Otopark inşaatı da sona ermek üzere.

Çalışmalarla ilgili konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Bölgemizde üç büyük projesi devam eden tek belediye olduğumuzu daha önce de ifade etmiştim. Bugün geldiğimiz noktada bu üç projeden Hal Binası tamamlandı. Katlı Otopark ve Kapalı Pazaryeri ise tamamlanmak üzere. Üst çatı bölümünün tamamına yakınını yerleştirdik. Yeni kapalı pazaryerimizi eskisinden daha büyük, daha modern ve daha sağlam bir yapı olarak inşa ettik. Bu üç büyük projenin değeri 22 milyon lira. Üç büyük projemizde son aşamadayız. Bu projelerin yanı sıra diğer alanlarda da çalışmalarımız sürüyor. Altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Yollarımızı yeniliyoruz. Milletimizin, halkımızın desteğiyle daha çok çalışmaya devam ediyoruz. Tüm halkımıza bize olan destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm halkımızın Mübarek Ramazan ayını kutluyorum" ifadelerini kullandı.