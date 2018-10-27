Başkan Işık'tan, Çiçeklidedespor Voleybol Takımına kahvaltı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Çiçeklidedespor Voleybol Takımına, Belediye Başkanı İsmail Işık şehir parkında kahvaltı verdi.

Kapalı Spor Salonunda Edremit Altınova Belediyesi bayan voleybol takımı ile oynayacakları maç öncesi Kulüp Başkanı Ferhan Tüzümet, Başkan Işık´a teşekkür etti. Işık'ta Çiçeklidedespor voleybol takımına başarılar diledi. Kahvaltıya, Belediye Başkanı İsmail Işık, Belediye Meclis Üyesi Recai Cesur, Kulüp Başkanı Ferhan Tüzümet, Yönetim Kurulu üyeleri Takım Antrenörü Gonca Aden ve sporcular katıldı.