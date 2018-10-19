Başkan Işık'tan Emekli Astsubaylar Derneğine ziyaret

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ve Biga Kent Konseyi Başkanı Sedat Şahin, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Biga Şubesi'ni ziyaret etti.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin 34'üncü Kuruluş Yıldönümü ve 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü nedeniyle gerçekleşen ziyarette TEMAD Biga Şube Başkanı Akif Kireç ve yönetim kurulu misafirleri karşıladı.

Dernek Başkanı Akif Kireç, Çanakkale'de gerçekleştirdikleri kutlama töreni ile ilgili açıklamalarda bulunurken, başarılı bir kutlama programı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ziyaretlerinden dolayı Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ile Biga Kent Konseyi Başkanı Sedat Şahin'e teşekkür eden dernek başkanı Kireç, "Bu özel günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için derneğimiz yönetimi adına sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ise, "İlçe başkanıyken de sizleri ziyaret etmiştik. Seçildikten sonra ve bu yıl da seçimden önce yine bu güzel gününüzde yanınızdayız. Sorunlarınız olduğunu biliyorum. Bu sorunların çözümünde en önemli nokta örgütlü harekettir. Özlük hakları sorunlarınız başta olmak üzere umarım tüm sorunlarınızı çözersiniz. Sizlerin 17 Ekim Dünya Astsubaylar Gününüzü içtenlikle kutluyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Işık ziyarette TEMAD Biga Şube Başkanı Akif Kireç'e Atatürk Portresi hediye etti.