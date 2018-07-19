Başkan Işık’tan Kapalı Pazaryeri için ’yetiştirilsin’ talimatı

Hazırlıkları yerinde takip eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık’ın ise Kapalı Pazaryeri’nin Kurban Bayramı arifesine hazırlanması talimatı verdiği ifade edildi.

Pazarcıları bayram öncesi sokaklardan daha modern ve daha sağlam olarak inşa edilen yeni Biga Belediyesi Kapalı Pazaryeri’ne taşımak istediği ifade edilen Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, sık sık çalışmaları denetliyor ve çalışmaların seyri ile ilgili yetkili personellerden bilgi alıyor.

Hazırlıkların son aşamasında Kapalı Pazaryeri’nin zemin betonu atıldı. Temizlik çalışmaları başladı. İtfaiye Müdürlüğü de temizlik çalışmalarına destek verdi. Çatılar temizlenerek, direkler boyandı. Ayrıca elektrik sistemi döşemesi başlarken, mazgalların döşemesi devam ediyor. Direklere numaralar yerleştirilirken, balıkçıların yer alacağı peronlar düzenleniyor. Kafeterya, mescid, tuvaletler ve idari binadan oluşan bölüm de tamamlandı. Eski dış duvarların yıkımı başladı. Son olarak peronların çizilmesi işlemleri de 19 Temmuz Perşembe günü başladı ve 2 hafta sürmesi bekleniyor.

Çalışmalar sırasında Kapalı Pazaryeri’ni ziyaret eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Pazarcılarımız elimizde olmayan nedenlerle bir süredir ciddi sıkıntılar yaşadılar. Aynı zamanda mahalle sakinlerimiz de özellikle Çarşamba günleri zor anlar yaşadılar. Ben de aynı mahallede oturan bir Bigalı olarak bu sıkıntıların yakından tanığıyım. Elimizde olmayan nedenlerle yaşandı tüm bunlar. Aklı başında herkes bu konuda hemfikir. Artık tüm bunların sonuna geldik. Daha modern, daha sağlam, daha kullanışlı bir kapalı pazaryerini Biga’mıza kazandırıyoruz. Son çalışmalara başladık. Çalışma arkadaşlarım kapalı pazaryerinin en hızlı bir şekilde yetiştirilmesi için çalışıyorlar. Tüm bu süre boyunca bizlere anlayış gösteren tüm Bigalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Biga’mız için en iyisini ortaya koymak amacıyla çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Süreçle ilgili açıklama da yapan Başkan Işık, "Belediyenin ödeme yapmadığı, mescid yıkıp mescidsiz bir tesis inşa ettiği gibi saçma sapan dedikodular ortaya atıldı. Bu dedikoduların kaynağını biliyoruz. Bigalı hemşehrilerim duyarlı davrandılar ve kara propagandaya prim vermediler. Bizlere gösterilen ilgi ve güven için tüm Bigalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Şu iyi bilinsin ki, kapalı pazaryerinin hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için tüm hak edişleri ödedik. Ayrıca mescidi, kafeteryası, engelli tuvaletleri, yeni balıkçı peronları ile çok daha modern ve daha sağlam bir kapalı pazaryerini Biga’mıza kazandırıyoruz" dedi.

Başkan Işık son olarak gelecek programlarıyla ilgili de,"Biga’mız için 4,5 yılda ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Önemli projelere imza attık. Parklarımızı, yeşil alanlarımızı düzenledik. Sosyal belediyeciliğin her örneğini ilçemizde başarıyla ortaya koyduk. Örnek gösterildik. Biga’mızın çehresini değiştirme sözümüzü fazlasıyla gerçekleştirdik. Kocabaş Çayı çevre düzenlememiz devam ediyor. Katlı Otoparkımız tamamlanmak üzere. Hal binamız kullanımda. Şehir Parkımız Biga’mıza nefes aldırdı. Tüm parklarımızı yeniledik. Atatürk Kültür Merkezi ile ilçemizin kültür ve sanat vizyonunu hazırladık. Tüm çalışmalarımızı sosyal yaşamı hareketlendirme, geleceğe modern bir Biga bırakma hedefimizin bir parçası olarak planladık. 4 yılda ilçemizde gözle görülür, elle tutulur yatırımlara 125 milyon lira harcadık. Kimse merak etmesin. Bundan sonraki yol haritamızı da hazırladık. Geleceğin Biga’sını hep birlikte ortaya koyacağız” dedi.