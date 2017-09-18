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18 Eylül 2017 16:08

Başkan Işık’tan öğrencilere sürpriz hediye

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, 2017-2018 Eğitim Öğretim dönemi ilçe merkezi ve köylerindeki 59 okulda 14 bin 400 öğrenci ders başı yaptı.

Başkan Işık’tan öğrencilere sürpriz hediye

18 Eylül 2017 16:08

Okul öncesi eğitimde bin 501, Birinci sınıfta bin, İlkokullarda 3 bin 700 ve liselerde ise 4 bin öğrenci bin 55 öğretmen gözetiminde yeni eğitim öğretim dönemine ’merhaba’ dedi.


Her yıl eğitim desteğini sürdüren ve ’Eğitimine destek olunmuş Biga’ hedefiyle hareket eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, ilkokul birinci sınıf öğrencileri için hazırlanan okul setini dağıttı. Okulların açılmasıyla İdriskoru İbrahim Aydın İlkokulu, Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu ve Osmangazi İlkokulu’nu ziyaret eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, okul müdürleriyle okulların ihtiyaçları konusunda birebir görüştü.


Okula yeni başlayan öğrenciler hediyeler için teşekkür etti. Öğrencilere çok okumalarını tavsiye eden Başkan İsmail Işık, "Ziller bugün sizin için çaldı. Öğretmenlerimiz de burada. Hem öğretmenlerimize hem de siz kıymetli öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilerim. Sevgili öğrenciler, bol bol kitap okuyun. Sizin hayalleriniz, fikirleriniz bu ülkenin geleceğine yön verecektir. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sizlere gösterdiği bilim ve çağdaşlık hedeflerini kavrayabilmeniz için öğretmenlerimizin canla başla çalışacaklarına eminim. Sizler de Atatürk’ün sizlerden istediği, biz büyüklerin sizlerden beklediği gibi yine söylüyorum bol bol okuyun. İyi dersler diliyorum" dedi.


Okul seti içinde, boyama kalemi, kurşun kalem, silgi, defter, abaküs ve kalem kutusu yer alıyor. Birinci sınıflarda okuyan 1000 öğrenciye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından okul setinin dağıtımı yapılıyor.


Öte yandan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, ilkokullarının ardından Özel Biga Belediyesi Hamdi Gençoğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Özel Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Kreş ve Gündüz Bakımevi’ndeki minikleri de ziyaret etti. Minik öğrencilerle sohbet eden Başkan Işık, belediye kreşleri ile ilgili okul müdürelerinden bilgi aldı.




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