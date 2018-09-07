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07 Eylül 2018 13:32

Başkan Işık’tan zabıtalara kahvaltı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Zabıta Haftası’nın 192’nci yıldönümü nedeniyle zabıta personeli ile kahvaltıda buluştu.

Başkan Işık’tan zabıtalara kahvaltı

07 Eylül 2018 13:32


Kahvaltıya Biga Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Şeker ile zabıta personeli ve eşleri katılırken, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık da eşi Ruhan Işık ile birlikte katıldı.


Zabıta hizmetlerinin belediyeler için önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı İsmail Işık, “Toplumu kucaklayan, seven, sayan ve toplumla empati kurmayı başarabilen bir zabıta teşkilatı bizim için çok önemlidir. Bu nedenle 192 yıllık güçlü bir teşkilatın yüzleri, emekçileri olarak sizlere çok önemli görevler düşmektedir. Farklı alanlarda hizmet veren belediyelerde, zabıtanın özel ve ayrı bir yeri vardır. Zabıta teşkilatının yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşların ön planda olduğu, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlanması açısından da önemli görevleri vardır. Kentsel gelişim ve şehir hayatında düzenin sağlanabilmesi için ölçüm ve tartım, güvenlik ve asayiş, denetim ve kontrol mekanizmalarından asla taviz verilmemesi gerekmektedir. Tüm bu görevleri yerine getirirken vatandaşlar adına kamu gücünü tesis eden Belediyemizin gören gözü ve işiten kulağı olan Zabıta Teşkilatımız aynı zamanda Belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Vatandaşlarımıza karşı nazik olmanız, aynı zamanda da görevlerinizi eksiksiz yapmanız çok önemli. Sizlerin bu titizlikle hareket edeceğine olan inancım tam. Bu duygu ve düşüncelerle tüm zabıtaların haftasını kutluyorum” dedi.




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