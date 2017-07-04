Başkan Karadağ kongre sürecini değerlendirdi

Karadağ yaptığı basın açıklamasında, hafta sonu AK Parti Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 81 il başkanı ile toplantı yapıldığını ifade ederek toplantıda önemli kararlar alındığını, AK Partinin olağan kongre sürecine girdiğini belirtti.

İl başkanı olarak 3 Mart 2016 tarihinde görevi devraldığını ve o tarihten bugüne Türkiye’nin ve Çanakkale’nin çok önemli olaylara sahne olduğunu ifade eden Karadağ, genel merkez olarak 2 olağanüstü kongre, Türkiye Cumhuriyeti olarak 15 Temmuz alçak darbe girişimini ve 16 Nisan referandumunu, Çanakkale olarak bir çok önemli yatırımı ve en önemlisi yüzyıllık rüya olarak nitelendirilen Çanakkale 1915 Köprüsü’nün temel atma töreninin yapıldığını söyledi.

Karadağ, AK Parti İl Teşkilatı olarak almış oldukları görevin layıkıyla yerine getirmenin mücadelesini verdiklerini belirterek, "Genel merkezin almış olduğu karar doğrultusunda kongre sürecine girdik. Kongre sürecimiz partimiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. 3 Temmuz itibarıyla kongre sürecimizi başlattık, planlanan takvime göre 30 Temmuz-6 Ağustos arasında belde kongrelerimizi tamamlayacağız, 19 Ağustos-12 Kasım Tarihleri arasında ilçe kongrelerimizi tamamlayacağız,18 Kasım-25 Şubat tarihleri arasında da il kongremizi genel merkezin belirleyeceği tarihte yapacağız. AK Partimiz de kongreler geçmişte olduğu gibi bayram havasında, şölen havasında geçmiştir, bu kongrelerimizde bayram havasında geçecektir. Kongre sürecimizin tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.