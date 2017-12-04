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04 Aralık 2017 15:49

Başkan Karadağ kongre sürecini değerlendirdi

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, 5 Ağustos’ta Küçükkuyu ve Kepez beldeleri ile başlayan kongre takviminin önemli bir ayağı olan belde ve ilçe kongrelerinin geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan Gökçeada kongresi ile tamamlandığını ve artık il kongresi için hazırlıklara başlandığını ifade etti.

Başkan Karadağ kongre sürecini değerlendirdi

04 Aralık 2017 15:49


Başkan Karadağ, Gökçeada ilçesinde yapılan kongre ile 11 belde ve Merkez ilçe dahil 12 ilçede kongreleri tamamladıklarını ve artık önlerinde il kongresinin olduğunu belirtti. Başkan Karadağ, "Hafta sonu yapılan Gökçeada kongremiz ile belde ve ilçe kongre sürecimizi tamamlamış bulunmaktayız. Genel Başkanımız-Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşkilatlarımızdaki metal yorgunluğuna işaret ederek başlattığı değişim ve yenilenme sürecimiz tüm hızıyla devam etmektedir. Bizlerde Çanakkale teşkilatları olarak belde ve ilçelerimizde bu değişim ve yenilenmeyi gerçekleştirmek amacıyla kongre sürecimizi sıkıntısız tamamladık, Çanakkale’miz de 11 beldemizin bir kısmında atama yoluyla bir kısmında da ve Merkez ilçemiz dahil 12 ilçemizde kongrelerimizi bir bayram ve şölen havasında gerçekleştirdik. 11 Beldemizin 7’sinde 12 İlçemizin ise 5’inde belde ve ilçe başkanlıklarımızda değişime gittik, bu süreçte 5 beldemiz ve 7 ilçemizde mevcut başkanlar ile devam ederken kongre ve atama yapılan belde ve ilçelerimizde yönetimlerimiz %60 oranında değişime uğradı. Belde ve İlçe yönetimlerimizdeki kadın ve genç oranı bir önceki döneme göre %15 oranında bir artış sağladı. Yeni belde ve ilçe yönetimlerimizde görev alan yöneticilerimizde tahsil oranını büyük ölçüde olumlu anlamda arttırmaya çalıştık. Bu bağlamda Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasette gençlerin yedek kulübesinde değil sahada olması gerektiği hususunu göz önünde bulundurduk. Kadınlarımızın siyasetle daha fazla hemhal olmaları noktasında gayret gösterdik. Ben bu vesile kongrelerimiz ile göreve gelen ilçe başkanlarımıza ve yönetimlerine bir kez daha başarılar diliyorum. Görev alan dava arkadaşlarımızın AK Parti’nin sadece bir siyasi hareketten ibaret olmadığını partimizin kutlu bir dava olduğunu birebir yaşayacaklarından eminim" diye konuştu.




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