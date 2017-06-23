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23 Haziran 2017 15:16

Başkan Karadağ’dan bayram mesajı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Başkan Karadağ’dan bayram mesajı

23 Haziran 2017 15:16


Başkan Karadağ yayınladığı mesajında; "Müntesibi olmakla şeref duyduğumuz İslam dinimizde bayramlarımızın en önemli ve temel özelliği toplumun bütününü kucaklamasıdır. Dolayısıyla bayramlar; insanî ve İslami güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik, kardeşlik ve muhabbetin güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun bütün kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleridir. Bayramlar küskünlüklere son verildiği özellikle varlık sebebimiz olan anne ve babalarımızın ve aile büyüklerimizin unutulmadığı dahası onların hayır dualarının alındığı, hasta olan insanlarımızın hatırlandığı ve ihtiyaç sahiplerinin sevindirildiği günlerdir. Bayramlar, toplumsal başarıların elde edildiği önemli olayların sonucunda ortaya konulmuş günlerdir. Ramazan Bayramı da biz Müslümanların oruç, zekat, fıtır sadakası, teravih namazı gibi ibadetleri ve diğer dini vazifeleri yerine getirmede, Kur’an-ı Kerim’le adeta yeniden buluşmada göstermiş olduğumuz başarının bayramıdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Çanakkaleli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve bütün inananların mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik eder, İslam aleminde ve gönül coğrafyamızda akan kan ve gözyaşlarının dinmesine, insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim" ifadelerine yer verdi.




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