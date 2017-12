yıldönümü nedeniyle yazılı olarak bir mesaj yayımladı.

Türk toplumunun gelişip yükselmesinde kadınların katkısının büyük olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ, “Tarihimiz, büyük adamları ve nesilleri yetiştiren analarımızın örnekleri ile doludur. Gerek Cumhuriyetin kuruluşundan önce, gerekse cumhuriyetten sonra başarıları ve fedakarlıkları ile tarihe geçen analarımız bu günlere gelmemizi sağlamışlardır. Birleşmiş Milletlerin 1952 yılında Uluslararası bir sözleşme ile getirebildiği, kadınlara seçme ve seçilme hakkını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün dünya ülkelerinden önce 5 Aralık 1934 tarihinde Türk Kadınına tanımıştır. Kadın elinin değdiği her yerde ve her işte başarı vardır, kalite vardır, saygınlık vardır. Kadınlarımızın toplum hayatının her aşamasında etkin rol almalarını sağladığımızda, ülkemizin gelişmesi hızlanacak, toplumumuzun saygınlığı daha da artacaktır. Kadınlarımızın her meslekte ve özellikle siyasi hayatta daha çok ve daha etkin yer alabilmeleri yönetimde ve siyasette kaliteyi beraberinde getirecektir. AK Parti hükümetleri olarak, gerçekleştirdiğimiz icraatlarla, TBMM de çıkardığımız yasalarla kadın haklarının uygulamaya geçirilmesi adına önemli mesafeler alınmıştır, pozitif ayrımcılıklar yapılmıştır. 12 Eylül tarihinde gerçekleşen halkoylaması ile de Anayasamızda Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık tanınması yönündeki değişiklik kabul edilmiş, kadınlarımız lehine yapılacak düzenlemelerin eşitlik ilkesine aykırı olamayacağı güvence altına alınmıştır. AK Parti’nin kadına verdiği değeri kadın milletvekillerimizin diğer partilere olan oranına bakarak anlayabiliriz. Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkının verildiği bu anlamlı günde kadın haklarının her geçen gün iyileştirilmesi ve kadınlarımızın toplumsal hayatın her alanında yerlerini almasını temenni ediyor, AK Partinin tek kadın il başkanı olarak tüm kadınlarımızı sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” dedi.