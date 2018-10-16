Başkan Kaya'dan sahte gübre uyarısı

Başkan Kaya yazılı olarak yaptığı açıklamasında; “Son günlerdeki piyasa hareketliliğini fırsat bilerek haksız kazanç sağlayacak kötü niyetli kişilerin piyasaya sahte ve taklit ürün arz edebileceği tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu işi meslek haline getirmiş kişiler her yıl bir bölgeyi hedef seçerek çiftçilerimizin canını yakmaktadırlar. Geçmiş yıllarda da yaşanılan bu ve buna benzer olaylarda üretici firmalar tarafından yetkilendirilmemiş dağıtıcıların sahte gübre, ilaç ve tohum gibi girdileri çiftçimizin ayağına kadar götürüp sattıkları görülmüştür. Sahte gübre üretiminde genellikle çok ucuz olan tuz, alçı, kum gibi malzemeler kullanılmaktadır. Taklit gübreleri ambalaj, etkilet ve fiziksel görünümleri itibariyle orijinal gübrelerden ayırt etmek mümkün olmamaktadır. Bu gübrelerin analiz sonucunda etiket bilgileriyle uyumlu bitki besin elementleri bulunmamakta, hatta gübre içerisinde hiçbir besin elementi bulunmamaktadır. Sahte gübrelerin kullanılması çiftçilerimizin bir yıllık emeğinin heba olmasına sebebiyet verdiği gibi telafisi güç ve imkansız sonuçlara neden olmaktadır. İçindeki tuz, toprağı çoraklaştırdığı için verdiği zarar yıllarca sürmektedir. Özellikle ekimle birlikte kullanılan DAP (18.46.0) - 20.20.0 - 20.20.0+Zn vb. kompoze gübrelerin tam kullanım zamanı olduğundan çiftçilerimizin sahtekârların oyununa gelmemeleri için gübrelerini Tarım ve Orman İl Müdürlüklerince izin verilen “Gübre Dağıtıcılık Belgesi” olan güvenilir satış noktalarından temin etmeleri gerekmektedir. Ayrıca bayiden sattığı ürünle ilgili bakanlık tarafından tescil belgesi ve üretici firmanın lisans belgesi olup olmadığı sorularak kontrol edilmelidir. Üreticilerimizin şüphelendikleri durumlarda Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine veya kolluk kuvvetlerine şikayette bulunmaları oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesinde büyük önem taşımaktadır" dedi.