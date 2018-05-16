Başkan Kuzu, AK kadınlarla buluştu

Abdurrahman Kuzu, AK Parti Çan Kadın Kollarının düzenlediği ‘AK Kadınlar Buluşması’nda katıldı.

24 Haziran genel seçimlerine dair fikir alışverişlerinin gerçekleştiği buluşmada AK Partinin yeni Türkiye vizyonu çerçevesinde Çan’da gerçekleştirilecek seçime yönelik çalışmalar ve yol haritaları konuşuldu.

“Hep birlikte 24 Haziran’da daha da güçlü bir Türkiye için devam!” diyen Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman kuzu, “Bu seçim bir gecede alınan bir karar değil. Bir sabah kalktığımızda AK Parti durup dururken hadi yönetim sistemimizi değiştirelim demedi. Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyeti daha ileriye taşımak için şimdiye kadar nasıl bir gayretle çalıştıysak bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, “Bir çatı kurmaya kalktılar ki daha haftasını doldurmadan çatırdadı Tayyip Erdoğan’a karşı kurulmaya çalışılan ittifakı bile ellerine, yüzlerine bulaştırdılar. Hani ilk Perşembe günü açıklama yapacağız demişlerdi onda bile dediklerini yapamadılar. İttifak kuran bu 4 benzemezin bir lafı var. “Kutuplaşmanın önüne geçmek için bir araya geldik” diyorlar. Pardon da siz zaten 5 yıldır tam da söylediğinizin aksine kutuplaşma için bir aradasınız. Desek ki eskiden birbirleriyle mücadele ediyorlardı da şimdi gerilimi azaltmak için toplanmışlar. Yok tam aksine, kutuplaşmayı derinleştirmek ve Erdoğan düşmanlığında daha sert mücadele etmek için toplanıyorlar. Kutuplaşmanın alası için bir aradalar. Tek dertleri Erdoğan gitsin. Peki sonra? Sonrası yok” ifadelerini kullandı.