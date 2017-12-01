Başkan Kuzu Çan’a 3’üncü kez ’Altın Karınca’ kazandırdı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri töreni gerçekleştirildi. ’Geleneksel Çan Halısı’nın Yeniden Canlandırılması Projesi’ ile yerel kalkınma ve iş birliği alanında Türkiye 1’incisi olan Çan Belediyesinin ödülünü İstanbul’da gerçekleştirilen törende Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu aldı.

Belediyecilik alanında yapılan başarılı çalışmaların ödüllendirilmesi ve bölgede yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamak amacıyla Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri sahiplerini buldu. Beşiktaş’ta bir otelde gerçekleştirilen ödül törenine Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, birliğe üye Belediye Başkanları ve çok sayıda yerel yönetim temsilcisi katıldı.

Başkan Kuzu ‘Altın Karınca’yı 3’üncü kez Çan’a getirdi

Afet yönetimi, kültür ve sanat, ulaşım, sürdürülebilir çevre yönetimi, kurumsal gelişim, sosyal Belediyecilik, şehircilik altyapısı, şehir teknolojileri, yerel kalkınma ve işbirliği kategorilerinde ödüllerin verildiği törende Çan Belediyesi bu yıl da ödüle layık görüldü. Geleneksel Çan Halısı’nın Yeniden Canlandırılması Projesi ile Yerel Kalkınma ve İşbirliği kategorisinde kazanılan ödülü Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu aldı. Başkan Kuzu, gerçekleştirdiği inovatif ve orijinal projelerle Çan ilçesini ilk kez altın karınca ile tanıştırmıştı. Bu ödülle de beraber Çan’a kazandırılan altın karınca ödüllerinin 3’üncüsü de Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu tarafından Çan’ın gurur tablosunda yerini aldı. Başkan Kuzu, yüzlerce proje arasından seçilerek ödül almanın önemli olduğunu, sonraki projelerin de aynı disiplin ve çalışkanlıkla gerçekleştirilmeye devam edeceğini dile getirdi.

’Sinemada Oscar neyse belediyecilikte Altın Karınca odur’

Çan’ı bir marka şehir haline getiren projelerle bölgede Çan ilçesinin adını duyurmaya devam edeceklerini ve 3’üncü kez ödülü kazandıkları için mutlu olduğunu belirten Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, “Bu organizasyon Belediyeler için önemli bir ödül töreni. Biz de Çan Belediyesi olarak geleneksel Çan halısının tekrar gün yüzüne çıkarılmasıyla ilgili güzel ve etkili bir proje hazırladık. Geleneksel el dokuma Çan halısı, sanayinin gelişmesiyle maalesef unutulmaya yüz tutmuş bir değerdi. Bu Projede özellikle kıymetli olan nokta şu ki, kadınlarımızı da bu işin içine katarak ayrı bir katma değer oluşturmaktı. Projemizle birlikte çok şükür yüzyıllar önce Çan’da, Çanakkale’de olan Çan halısı tekrar gün yüzüne çıktı. İlçemizin kadınlarının para kazanır hale geldiği bir proje oldu. Bu ödül törenini önemsiyoruz. Bütün Belediyeler için önemli hatta sinemada Oscar neyse Belediyecilikte de Altın Karınca o demektir. O anlamda Çan Belediyesi olarak böyle güzel bir ödülü almaktan dolayı ciddi anlamda memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.