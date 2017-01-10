Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 17:15

Başkan Kuzu Çanlı gazetecileri ağırladı

Başkan Kuzu Çanlı gazetecileri ağırladı

10 Ocak 2017 17:15

10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, Başkan Kuzu, Çanlı Basın Mensupları için yemek daveti düzenledi.
Çan’da hizmet veren, tüm yerel basının davetli olduğu yemek programı bu yıl yine Çan Belediyesi Termal Otel’de gerçekleştirildi. Çanlı basın mensuplarının tam kadro yer aldığı yemekte öncelikle Gazetecilerin gününü kutlayan Başkan Kuzu, katılımları için her bir davetliye tek tek teşekkür ederek, gazeteciliğin ve yazarlığın sembolü olan kalem armağan etti. Bir istişare ve sohbet havası içerisinde gerçekleşen yemekte daha çok günün önemine değinildi. Ayrıca Çan’a yapılan hizmet ve yatırımlardan da bahsedildi.
Başkan Kuzu; “Basın, bizim; elimiz, kolumuz, dilimiz”
Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nde Çanlı yerel basın mensuplarını ağırlayan ve onlarla bir arada olmanın memnuniyetini dile getiren Başkan Kuzu, “Basın, kamuoyunun gözü kulağıdır. Bizim içinse elimiz, kolumuz, dilimizdir adeta. Bir gazeteci yılın 365 günü kar kış demeden habere koşar, her türlü zor şarta maruz kalır ve buna rağmen haberinden ve habercilik mesleğinden ödün vermez, çünkü kamuoyunu bilgilendirmek gibi bir misyonu vardır. İşte bu sebeple, günümüz dünyasının en önemli unsurlarından biridir basın camiası. Ben, yerel basın mensuplarımızın sorumluluklarının da farkında olarak, gerek ilçemizde gerekse bölgemizde, birlik ve beraberlik içerisinde olacağımıza her daim inanıyorum. Buradan bir kez daha ilçemizin, bölgemizin, ülkemizin ve tüm dünya basınının çalışan gazeteciler gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
6
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    6°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç