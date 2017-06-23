Başkan Kuzu’dan Ramazan Bayramı mesajı

Abdurrahman Kuzu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Başkan Kuzu mesajında; "Ruhlara güzellik, gönüllere zenginlik veren mübarek Ramazan ayını uğurlarken; insanları birleştiren, kardeşliğimizi pekiştiren, dargınlıklarımızı onaran Ramazan Bayramına kavuşmanın mutluğu içerisindeyiz. Bizi biz yapan en temel değerlerimiz arasındadır dini bayramlarımız. Bayramlar, tüm olumsuzlukların unutulduğu, sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim olduğu, iyilik ve güzelliklerin hat safhada yaşandığı ve biz Müslümanlar için ayrı bir önemi ve değeri olan müstesna günlerdir. Bu günler, toplumumuzu, yardım ve desteğine ihtiyaç duyan kesimine ilgi ve şefkatle yaklaşarak, birliktelik ruhunu yaşatmak adına bir fırsattır. Dini bayramlarımızda aile, eş dost ve akraba ziyaretinin yanında, ebedi âleme göç eden ve bizlerden bir Fatiha bekleyen yakınlarımızı da unutmamalıyız, ayrıca kimsesizleri, yaşlıları ve hastaları da ziyaret edip onları sevindirerek gönüllerini almalı ve böylece bayram coşkusunu en iyi biçimde yaşatmış ve yaşamış olacağımıza inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin ve İslam âleminin Ramazan Bayramını en kalbi hislerimle kutlar, ülkemizde ve dünyada yaşanan tüm acı ve terör olaylarının son bulması temennisiyle sağlık ve esenlikler dilerim" dedi.