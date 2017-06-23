Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 15:36

Başkan Kuzu’dan Ramazan Bayramı mesajı

Çan Belediye Başkanı Dr.

Başkan Kuzu’dan Ramazan Bayramı mesajı

23 Haziran 2017 15:36

Abdurrahman Kuzu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.


Başkan Kuzu mesajında; "Ruhlara güzellik, gönüllere zenginlik veren mübarek Ramazan ayını uğurlarken; insanları birleştiren, kardeşliğimizi pekiştiren, dargınlıklarımızı onaran Ramazan Bayramına kavuşmanın mutluğu içerisindeyiz. Bizi biz yapan en temel değerlerimiz arasındadır dini bayramlarımız. Bayramlar, tüm olumsuzlukların unutulduğu, sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim olduğu, iyilik ve güzelliklerin hat safhada yaşandığı ve biz Müslümanlar için ayrı bir önemi ve değeri olan müstesna günlerdir. Bu günler, toplumumuzu, yardım ve desteğine ihtiyaç duyan kesimine ilgi ve şefkatle yaklaşarak, birliktelik ruhunu yaşatmak adına bir fırsattır. Dini bayramlarımızda aile, eş dost ve akraba ziyaretinin yanında, ebedi âleme göç eden ve bizlerden bir Fatiha bekleyen yakınlarımızı da unutmamalıyız, ayrıca kimsesizleri, yaşlıları ve hastaları da ziyaret edip onları sevindirerek gönüllerini almalı ve böylece bayram coşkusunu en iyi biçimde yaşatmış ve yaşamış olacağımıza inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin ve İslam âleminin Ramazan Bayramını en kalbi hislerimle kutlar, ülkemizde ve dünyada yaşanan tüm acı ve terör olaylarının son bulması temennisiyle sağlık ve esenlikler dilerim" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Sıcak
    34°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
ÇANAKKALE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:21
  • Güneş :05:39
  • Öğle :13:28
  • İkindi :17:27
  • Akşam :20:55
  • Yatsı :22:54
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!