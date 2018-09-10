Başkan Ölçek'ten MÜSİAD'a ziyaret

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve yönetim kurulu üyeleri Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)'ı ziyaret etti.

MÜSİAD Başkanı Ali Osman Yıldız ile görüşen AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden MÜSİAD Başkanı Ali Osman Yıldız, "MÜSİAD olarak iş dünyasının dinamiklerini çok iyi bilen AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek'e çalışmalarında başarılar diliyoruz. MÜSİAD olarak Çanakkale için gelecekte yapacağımız projeler ile şehrimiz için önemli kazanımlar elde edeceğimize inanıyorum" dedi.

Çanakkale için iş adamları ile ortak projelerde yer alıp Çanakkale'nin kalkınması için çalışacaklarını söyleyen AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, “ Çanakkale bulunduğu konum itibari ile tarihi, kültürel, ekonomik anlamda eşsiz bir şehirdir. Bu güzel şehri yapacağımız çalışmalar ile olması gerekenden daha iyi noktalara taşıyacağız. Bu doğrultuda şehrin ana damarlarını çok iyi bilen sivil toplum örgütleri ile istişarelerimiz ve fikir alışverişlerimiz her zaman en üst düzeyde olacaktır. MÜSİAD her zaman ülkemizin maddi ve manevi gelişimine büyük katkılar sağlayan kurumların başında gelmektedir. MÜSİAD'lı iş adamları olarak sizlerin çalışmaları bizlere yol açacaktır. Ekonomik büyüme ve istihdam yaratma konusunda her zaman sanayicimizin yanında olacağız. Bu anlamda, MÜSİAD ile işbirliği içerisinde olmak bizleri mutlu edecektir" diye konuştu.