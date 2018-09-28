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Başkan Taşkın aşure dağıttı

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde Cuma namazı çıkışı vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde Cuma namazı çıkışı vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.


Yenice ilçesine bağlı Kalkım belde Belediyesince hazırlanan aşurelerin Cuma namazı çıkışı vatandaşlara ikram edildiğini söyleyen Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkıni, “ Muharrem ayı nedeni ile düzenlediğimiz aşure tatlısını vatandaşlarımıza ikram ettik. Allah birlik ve beraberliğimizi bu ay hürmetine arttırsın” dedi.

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