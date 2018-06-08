Başkan Taşkın öğrencilere bisiklet dağıttı

sınıfa geçen ortaokul öğrencilerine 45 adet bisiklet dağıtıldı.

Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde belediyece 5. sınıftan 6. sınıfa geçen Kalkım Ortaokul öğrencilerine 45 adet bisiklet dağıtıldı. 4 yıldır belde öğrencilerine bisiklet hediye ettiklerini belirten Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, "Belde gençlerinin sportif faaliyetlerini geliştirmek ve sağlıklı bir yaşama hazırlamak için öğrencilerimize bu yılda 45 adet bisiklet hediye ettik. Kazasız bir şekilde kullanmalarını diliyorum. Bisiklet dağıtım projesini önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz" dedi.