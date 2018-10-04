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Başkan Ulaş Adatepeli öğrencilerle bir araya geldi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinin Belediye Başkanı Basri Ulaş Adatepe İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilere kitap ve boyama kalemi hediye etti.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinin Belediye Başkanı Basri Ulaş Adatepe İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilere kitap ve boyama kalemi hediye etti.


Çardak Belde Belediye Başkanı Basri Ulaş Adatepe İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilere kitap ve boyama kalemi hediye etti. Ulaş, Çardak AK Parti Belde Başkanı Rasime Beyaz, Belde Kadın Kolları Başkanı Firdevs Şiner ve teşkilat mensuplarının katılımlarıyla Adatepe İlkokulu ve ortaokulunu ziyaret etti.


Yaptığı maddi yardımlardan dolayı okul müdireleri Ayçin Özçelik ve Meltem Korkut'un tarafından davet edilen Ulaş, çocuklara kitap ve boyama kalemi dağıttı. Belediye Başkanı Basri Ulaş, “Geleceğimizin teminatı kıymetli çocuklarımızın ve gençlerimizin istifade edebileceği her türlü faydalı çalışmada üzerine düşeni yapma gayret içerisindeyiz” diyerek, birçok alanda elinden geleni çocuklar için yapacağını söyledi.

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