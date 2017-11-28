Başkan Yavaş beş ülkeden misafirlerini ağırladı

Umubey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Romanya,İtalya,Bulgaristan,Yunanistan ve Litvanya’dan gelen öğretmenleri ağırladı. Umurbey Belediyesi olarak eğitimin her dalında okulumuzun yanındayız diyen Başkan Yavaş, “Bizlerin burada yakaladığı aile ortamı okulumuzun sınavlardaki ve sporda ki başarılarına yansımaktadır. Ayrıca bu tarz projelerin Umurbey’imizi ve Çanakkale’mizi tanıtmaya yardımcı olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra Başkan Yavaş öğretmenlere hediye takdim edip, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.