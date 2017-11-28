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28 Kasım 2017 15:48

Başkan Yavaş beş ülkeden misafirlerini ağırladı

Çanakkale Lapseki ilçesine bağlı Umubey beldesi, Umurbey İlkokulu’nunda aralarında bulunduğu altı ülkenin ortaklığı ile gerçekleşen Erasmus+ projesinde ilk ev sahipliğini yaptı.

Başkan Yavaş beş ülkeden misafirlerini ağırladı

28 Kasım 2017 15:48


Umubey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Romanya,İtalya,Bulgaristan,Yunanistan ve Litvanya’dan gelen öğretmenleri ağırladı. Umurbey Belediyesi olarak eğitimin her dalında okulumuzun yanındayız diyen Başkan Yavaş, “Bizlerin burada yakaladığı aile ortamı okulumuzun sınavlardaki ve sporda ki başarılarına yansımaktadır. Ayrıca bu tarz projelerin Umurbey’imizi ve Çanakkale’mizi tanıtmaya yardımcı olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.


Daha sonra Başkan Yavaş öğretmenlere hediye takdim edip, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.




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