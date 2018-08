Başkan Yavaş: “Festivalde uzaya şeftali yollayacağız”

Umurbey Geleneksel Şeftali Festivaline ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Festivalin yarın başlayıp, 18 Ağustos Cumartesi gecesi sona ereceğini belirten Başkan Yavaş şu ifadeleri kullandı: “Hepinizin bildiği üzere geçtiğimiz yılki festival kapsamında, ülkemizin önde gelen sanatçılarının yanı sıra bir dünya yıldızını, Inna’yı Umurbey’e getirmiştik. Bunun neticesinde ünü ülke sınırlarını aşan festivalimiz dünyada ses getirmişti. Umurbey’in 2 bin 500 nüfuslu bir belde olduğunu göz önünde bulundurursak bu bizim için adeta bir hayalin gerçeğe dönüşmesiydi. Bu yıl da çıtamızı yüksek tutuyoruz. Yine bir dünya yıldızı Umurbey’de sahne alacak. 18 Ağustos Cumartesi günü dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Alexandra Stan burada konser verecek. Kendisi, ismi açıklandığı andan itibaren Çanakkale’de büyük heyecan yarattı. Belediyemiz sosyal medyada mesaj yağmuruna tutuldu. Bu ilgi, bir kez daha doğru tercih yaptığımız noktasında bizleri çok mutlu etti. Umurbey’in Alexandra Stan konserinde tarihinin en kalabalık akşamlarından birini yaşayacağına inanıyoruz. Alexandra Stan’in yanı sıra Çukur dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Gazapizm yarın akşam bizlerle olacak. Şehir merkezi ve çevre ilçelerden Gazapizm konserine çok yoğun katılım bekliyoruz. Onun öncesinde herkesin Alem FM’den tanıdığı DJ Fatih Yıldırım izleyenlere muhteşem bir müzik ziyafeti sunacak. Kendisi festivalimizin ikinci gününde de Alexandra Stan konseri öncesi sahnede olacak. Festival kapsamında yine geleneksel şeftali yarışmamızı yapacağız. Ancak bu sene çok büyük sürprizimiz olacak. Jürinin birinci seçtiği şeftaliyi helyum balonuyla uzaya yollayıp bir ilki gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

İki gün boyunca sürecek 27. Umurbey Geleneksel Şeftali Festivalinde 30 binin üzerinde kişiyi beldelerinde ağırlayacaklarını belirten Başkan Yavaş, “Bu noktada organizasyonun yoğun katılımdan olumsuz etkilenmeyip, kusursuz şekilde geçmesi için gerek güvenlik, gerek ulaşım, gerek teknolojik altyapı hususlarında tüm önlemleri aldık. Bir başka değinmek istediğim nokta ise son iki yıldır festivalimiz hakkında yapılan karalama kampanyası. Festivalimizde yabancı şarkıcıların konser vermesi gerekçe gösterilerek Çanakkale ruhunun ayaklar altına alınıp şehitlerimizin kemiklerinin sızladığından tutun da, festival tarihini 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümüyle bağdaştırma provokasyonuna kadar vardı iş. Birincisi hiçbir şarkıcının dini, dili, uyruğu bizim için önemli değil. Biz, Yunus Emre’nin dediği gibi yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Vatanına, milletine, bayrağına sonuna kadar bağlı insanlarız bunun da böyle bilinmesini isteriz. Festivalimizin açılış tarihinin on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği Marmara depreminin yıl dönümüyle özdeşleştirilmesi ise tamamen toplumu provoke etmeye yönelik algı oyunudur. Malumunuz 2018, Troya Yılı olarak ilan edildi. Bu şehrimizin tanıtımı ve turizm potansiyelinin artırılması için bulunmaz nimettir. Ben de hem Çanakkale’nin evladı hem de bir yerel yöneticisi olarak her fırsatta Troya Yılına destek vermekten söz ediyorum. Bu sözlerimi bile saptırıp, güya “Troya” kelimesini kullanıyorum diye beni “Antik Yunan sevdalısı” olmakla itham ettiler. Devletimiz Troya Yılı için tüm imkânlarını seferber etmişken, yurt dışındaki tüm fuarlarda Troya Yılı kapsamında Çanakkale’miz tanıtılmışken şahsıma böyle bir suçlama yapılmasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Netice itibariyle Geleneksel Şeftali Festivalimiz her geçen yıl çıtasını yükselten, dünyada konuşulur hale gelen bir festival halini almıştır. Troya Yılında Umurbey’imiz ve Çanakkale’mizin hem tanıtımına hem de marka değerine büyük katkı sağlayacaktır” dedi.