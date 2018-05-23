Başkan Yavaş münazara finalinde

ÇOMÜ Lapseki MYO’daki ‘Bireyin sosyalleşmesinde aile mi; arkadaş grubu mu; kitle iletişim araçları mı daha etkilidir?’ konulu münazara finalinde Peyzaj Teknikleri 1. Sınıf, Peyzaj Teknikleri 2. Sınıf ve Laboratuvar Teknolojisi 2. Sınıf öğrencileri kazanan taraf olabilmek için fikirlerini ortaya koydu.

Okul idarecileri, öğretmenler ve kalabalık bir öğrenci topluluğu önünde gerçekleştirilen münazara finalini izleyenler arasında Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş da yer aldı.

Verimli geçen ve zaman zaman keyifli anlara sahne olan münazara finalinin galibi, bireyin sosyalleşmesinde ailenin etkili olduğunu savunan Laboratuvar Teknolojisi 2. sınıf öğrencilerinin takımı oldu.

Sonucun açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşayan Laboratuvar Teknolojisi 2. sınıf takımından Belgin Berk, Özge Garip ve Barış Tuğrul’u tebrik eden Başkan Yavaş, üç isme de akıllı saat hediye etti.