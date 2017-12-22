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22 Aralık 2017 16:33

Başkan Yavaş, şampiyonu ağırladı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde düzenlenen Uluslararası Yaman İnanç güreş turnuvasında 38 kiloda şampiyon olan Umurbey Belediyespor güreşçisi 13 yaşındaki Mert Sarı’yı Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş makamında ağırladı.

Başkan Yavaş, şampiyonu ağırladı

22 Aralık 2017 16:33


Makedonya,Bulgaristan,Özbekistan,Yunanistan,Ukrayna,Moldovya’dan Yaman İnanç Uluslararası Güreş Turnuvasına katılan rakiplerini puan vermeden yenen Mert Sarı diğer turnuvalarda ve Türkiye şampiyonasında da kürsü sözü verdi. Başkan Yavaş, “Çanakkale güreşine özellikle altyapı oluşması için tüm katkıyı vereceğiz. Çünkü Çanakkale’mizde yönlendirildiği takdirde çok yetenekli sporcular var. Bunlardan biride burada ağırladığımız kardeşimiz Mert Sarı. Mert daha yolun başında olmasına rağmen gittiği her turnuvada kürsü yapmadan gelmiyor. Aynı şekilde Umurbeyli çocuklarımızda güreşe yavaş yavaş yönelmeye başladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.




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