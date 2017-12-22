Başkan Yavaş, şampiyonu ağırladı

Makedonya,Bulgaristan,Özbekistan,Yunanistan,Ukrayna,Moldovya’dan Yaman İnanç Uluslararası Güreş Turnuvasına katılan rakiplerini puan vermeden yenen Mert Sarı diğer turnuvalarda ve Türkiye şampiyonasında da kürsü sözü verdi. Başkan Yavaş, “Çanakkale güreşine özellikle altyapı oluşması için tüm katkıyı vereceğiz. Çünkü Çanakkale’mizde yönlendirildiği takdirde çok yetenekli sporcular var. Bunlardan biride burada ağırladığımız kardeşimiz Mert Sarı. Mert daha yolun başında olmasına rağmen gittiği her turnuvada kürsü yapmadan gelmiyor. Aynı şekilde Umurbeyli çocuklarımızda güreşe yavaş yavaş yönelmeye başladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.