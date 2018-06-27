Başkan Yavaş ve Umurbey Güreş Ağası Cengizhan Örs’ten teşekkür mesajı

Geleneksel Umurbey Yağlı Güreşlerinin ardından bir teşekkür mesajı yayımladı.

Başkan Yavaş ve Güreş Ağası Örs’ün imzalarıyla yapılan ortak teşekkür mesajında şu ifadeler kullanıldı: “22 Haziran 2018 tarihinde düzenlediğimiz 5. Geleneksel Umurbey Yağlı Pehlivan Güreşleri’ni atalarımıza ve ata sporumuz güreşe layık bir biçimde gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Pehlivanlarımızla göğsümüz kabarıp şölenimizle birlikteliğimiz pekişirken, meydanımız güreşle şenlenip mevlaya şükredilirken eşsiz duygular yaşadık. Atalarımızın kudretli mirası, dünyanın en kadim sporu güreşimizi Umurbey’de bir kez daha yaşatmanın, er meydanını yine boş bırakmayıp bu geleneği gelecek nesillere aktarmanın onuru içindeyiz.

Bu büyük toyumuza, kıymetli teşriflerinden ve değerli desteklerinden dolayı Çanakkale Valimiz Orhan Tavlı’ya, Lapseki Kaymakamımız Tahir Şahin’e, İl Emniyet Müdürümüz Cellalettin Sel’e, Lapseki Belediye Başkanımız Eyüp Yılmaz’a, Çardak Belediye Başkanımız Basri Ulaş’a, Karesi Belediyesini Temsilen Yusuf Hocaoğlu’na, Lapseki AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer’e, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanımız İsmail Kaşdemir’e, İşkur Müdürü Ali Çalışkan’a, İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Dokuz’a, Garnizon Komutanı Yarbay Türker Altıngöz’e, güreşlerin vazgeçilmez öğelerinden ağalarımız, öncelikle Kırkpınar’ın efsane ağası Seyfettin Selim’e, değerli yöre ağalarımız Kepez Güreş Ağası Yahsem Korkmaz, Çardak Güreş Ağası Ahmet Acar, Geyikli Güreş Ağası Mevlüt Oruçoğlu, Çan eski Güreş Ağası Yakup Köse, Çan Güreş Ağası Gökhan Mercan, Halilağa Güreş Ağası Orhan Kurul, Çan Halilağa Güreşleri Kurucusu Necdet Alkan, Arnavutköy Güreş Ağası Selçuk Öztürk, Çatalca Güreş Ağası Hasan Koç, Çatalca Eski Güreş Ağası Nadir Erol, Kağıthane Güreş Ağası Yusuf Yoldaş, Sultangazi Güreş Ağası Zeki Özünlü, Bandırma Güreş Ağası Orhan Narin, Çalı Güreş Ağası Ercan Köse, Ovaakça Güreş Ağası Yunus Ağaoğlu, İpsala Güreş Ağası İbrahim Girgin, Vezirköprü Kunduz Güreş Ağası Bilal Acar, Bursa Erzurum Karakucak Güreş Ağası Metin Özer, Silivri Güreş Ağası Çetin Ceylan, Bandırma Güreş İhtisas Kulüp Başkanı Orhan Turaç, güreş camiasının sevilen ismi Ali Sakınmaz’a, güreşlerimize gelen pehlivan, hakem, cazgır ve davul zurna ekibine her şeyden önemlisi bizi güreşlerimizde yalnız bırakmayan öncelikle Umurbey ve tüm Çanakkale’li güreşseverlere canı gönülden teşekkür ederiz. 6. Geleneksel Umurbey Güreşlerinde görüşmek üzere.”