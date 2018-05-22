Başkan Yavaş’tan Burdur Valisi Şıldak’a ziyaret

Erdoğan Madak ile birlikte, Burdur Valisi olarak atanan Hasan Şıldak’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin konuşan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, “Çanakkaleli hemşehrimiz, Burdur Valisi Hasan Şıldak’ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunduk” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Burdur Valisi Hasan Şıldak ise, “Değerli Başkan Sami Yavaş’a nazik ziyareti ve şahsım için sarf ettiği iyi dilekleri için teşekkür ederim” diye konuştu.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından son buldu.