Başkan Yavaş'tan dünya şampiyonu Ümit Burunlular'a ziyaret

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinin Belediye Başkanı Sami Yavaş, Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında sol ve sağ kolda dünya şampiyonu olan Ümit Burunlular'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinin Belediye Başkanı Sami Yavaş, dünya bilek güreşi şampiyonu, Çanakkaleli milli sporcu Ümit Burunlular'ı ziyaret etti.

Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şubesinde gerçekleşen ziyarette, Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu ve Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'da bulundu.

Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette, Ümit Burunlular'a çiçek takdim eden Başkan Yavaş, çifte dünya şampiyonluğu başarısıyla hem Türkiye hem de Çanakkale'nin ismini tüm dünyaya duyurduğu için milli sporcuyu kutladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dünya Şampiyonu Ümit Burunlular ise başarısını kutlama nezaketi gösterdikleri için belediye başkanlarına teşekkür etti.