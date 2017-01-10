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10 Ocak 2017 10:40

Başkan Yavaş’tan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Yavaş’tan Gazeteciler Günü mesajı

10 Ocak 2017 10:40

Umurbey Belediye Başkanı Sami yavaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Yavaş, mesajında, “Beldemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınması için yürütülmekte olan çalışmaların projelerin paylaşılması ve kamuoyu tarafından sahiplenilmesinde de yerel basının önemi göz ardı edilemez. Yurdumuzun ve dünyanın diğer bir ucunda meydana gelen olaylardan kısa bir süre içinde haberdar olabilmemizi sağlayan gazetecilik mesleği, çağımızın en dinamik ve saygın mesleklerinden birisidir. Halkın içinde ve günlük hayatın tüm yönlerini birebir görerek, yaşayarak geniş kitlelere aktaran yerel basın mensuplarımız, toplumun aynası vazifesini de görüyorlar. Özellikle 15 Temmuz’da milli irade ve demokrasimize karşı gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsüne karşı basın mensuplarımızın, ülkesi ve milleti için ne kadar önemli bir görev icra ettiğine bütün dünya şahitlik etmiştir. İlkeli ve objektif haber yapan, sorumlu gazetecilik anlayışı içinde görevini yerine getiren gazetecilerimiz, herkes tarafından takdir edilmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, değerli basın mensuplarımızın gününü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.



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