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02 Mayıs 2018 15:22

Başkan Yavaş’tan güreşçilere destek

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinin Belediye Başkanı Sami Yavaş, Umurbey Belediyesi Güreş Spor Kulübü sporcularına kıspet hediye etti.

Başkan Yavaş’tan güreşçilere destek

02 Mayıs 2018 15:22


Umurbey Belediyesi Güreş Spor Kulübü Antrenörü, aynı zamanda Güreş İl Temsilcisi Cem Özden ve altyapı antrenörü Mert Şenol, beraberindeki sporcularla Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş’ı makamında ziyaret etti.


Antrenör Özden, karşılıklı sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Başkan Yavaş’a kulüp faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Umurbey Belediyesi olarak sporculara ellerinden gelen desteği verme gayretinde olduklarını vurgulayan Başkan Yavaş, güreşçilerin her birine kıspet hediye etti.


Başkan Yavaş daha sonra, 13-14 Yaş Türkiye Güreş Şampiyonasında üçüncü olma başarısı göstererek, Umurbey’in ismini Türkiye’ye duyuran Emircan Altıner’i kutladı. Umurbey Belediyesi Güreş Spor Kulübü sporcuları ve teknik heyeti destekleri dolayısıyla Başkan Yavaş’a teşekkür ederken, başarı sözü verdi.




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