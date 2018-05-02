Başkan Yavaş’tan güreşçilere destek

Umurbey Belediyesi Güreş Spor Kulübü Antrenörü, aynı zamanda Güreş İl Temsilcisi Cem Özden ve altyapı antrenörü Mert Şenol, beraberindeki sporcularla Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş’ı makamında ziyaret etti.

Antrenör Özden, karşılıklı sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Başkan Yavaş’a kulüp faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Umurbey Belediyesi olarak sporculara ellerinden gelen desteği verme gayretinde olduklarını vurgulayan Başkan Yavaş, güreşçilerin her birine kıspet hediye etti.

Başkan Yavaş daha sonra, 13-14 Yaş Türkiye Güreş Şampiyonasında üçüncü olma başarısı göstererek, Umurbey’in ismini Türkiye’ye duyuran Emircan Altıner’i kutladı. Umurbey Belediyesi Güreş Spor Kulübü sporcuları ve teknik heyeti destekleri dolayısıyla Başkan Yavaş’a teşekkür ederken, başarı sözü verdi.