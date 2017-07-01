Başkan Yavaş’tan Kabotaj Bayramı mesajı

Başkan Yavaş mesajında; " Üç tarafı denizlerle çevrili ve son derece stratejik iki önemli boğaza sahip olan ülkemizin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’mızın 91’inci yılını kutlarken ‘Denizlere hakim olan, cihana hakim olur’ anlayışıyla, denizciliğin dünya çapındaki önemini yüzyıllar önce ortaya koyan başta beldemizin ismini aldığı ilk Türk denizcilerden biri olan Gazi Umurbey, Barbaros Hayrettin Paşa,Piri Reis ve tüm denizcilerimizi,deniz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyor, denizcilik sektörünün gelişiminde emeği geçenlere ve tüm denizcilerimize en içten selamlarımı iletiyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi.