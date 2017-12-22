Başkan Yavaş’tan suç duyurusu

Dr. Osman Demircan hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerine hakaret içerikli mesajlar attığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Başkan Sami Yavaş, ÇOMÜ’de Fen Edebiyat Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümünde uzun yıllar öğretim üyeliği yapan ve ayrıca rektör danışmanlığı görevinde de bulunan Prof. Dr. Osman Demircan’ın sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile devlet büyüklerine hakaret içerikli mesajlar yayınladığını belirtti. Yavaş, Demircan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.