Başkan Yıldız: “Çanakkale şahlanacak Türkiye Şahlanacak”

Halkımızın desteği ile son 15 yılda büyük işler başardık. Son 4 yılda bu inançla pek çok badire atlattık. Bütün tuzakları tersine çevirdik, oyunları bozduk. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde aynı inançla ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozacağız” dedi.

‘Gece gündüz demeden Çanakkale’miz ve ülkemiz için çalışıyoruz’

24 Haziran seçimlerinde dört AK Parti Çanakkale Milletvekili adayının da Çanakkale sevdalısı, Türkiye sevdalısı isimler olduğunu belirten AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, “Adaylarımız ve teşkilatlarımızla birlikte ilçe ilçe köy köy gece gündüz demeden Çanakkale’miz ve ülkemiz için çalışıyoruz. Çünkü biz artık şehitler diyarı Çanakkale’mizin HDP için pilav dağıtan bir Belediye Başkanıyla anılmasını istemiyoruz. Sınırlarımız Amerikan destekli teröristlerce kuşatılmışken PYD komşumuz olsun diyen bir milletvekili de istemiyoruz. Yiğit Mehmetçik Afrin’i kuşattığında Afrin’e girmeyin diyen bir ana muhalefet de istemiyoruz” şeklinde konuştu.

‘Yerli ve milli bir duruş sergileyen Çanakkale’ye yakışan vekiller istiyoruz’

“Biz Çanakkale’miz boğaz köprümüzle, tünellerimizle, okullarımızla hastanelerimizle, Troya’mızla, Ezine Gıda OSB’miz ile Biga’da üretilecek olan milli uçak gemimizle anılmak istiyoruz” diyen Başkan Yıldız, “253.000 şühedanın ruhu daha fazla incinmesin istiyoruz. Özetle yerli ve milli bir duruş sergileyen Çanakkale’ye yakışan vekiller istiyoruz. Halkımızın desteği ile son 15 yılda büyük işler başardık. Son 4 yılda bu inançla pek çok badire atlattık. Bütün tuzakları tersine çevirdik, oyunları bozduk. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde aynı inançla ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozacağız. Devletimizi böldürmeyeceğiz, ezanımızı susturmayacağız. Allah’ın izni ve sizlerin desteği ile özgürce yaşadığımız tam bağımsız Türkiye’yi inşa edene kadar durmadan yorulmadan yolumuza devam edeceğiz. İnşallah Çanakkale şahlanacak, Türkiye şahlanacak” dedi.