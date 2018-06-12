“Çünkü biz artık Şehitler diyarı Çanakkale’mizin HDP için pilav dağıtan CHP’li bir Belediye Başkanı ile anılmasını istemiyoruz” diyen Başkan Yılmaz, “ Çünkü biz Şehitler diyarı Çanakkale’mizin sınırlarımız Amerikan destekli teröristlerce kuşatılmışken PYD komşumuz olsun diyen bir CHP milletvekili ile anılmasını istemiyoruz. Çünkü biz Yiğit Mehmetçik Afrin’i kuşattığında Afrin’e girmeyin diyen bir ana muhalefet de istemiyoruz. Biz Boğaz Köprümüzle, Ayvacık ve Eceabat tünellerimizle, 8.000 kişiye iş imkanı sağlayacak olan Çanakkale Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgemizle, Biga’da inşa edilecek olan milli uçak gemimiz ile okullarımızla, yollarımızla, hastanelerimizle, Şehitliklerimizle, Troya 2018 yılı ile anılmak istiyoruz. Çünkü biz yerli ve milli bir duruş sergileyen Çanakkale’ye yakışan vekiller istiyoruz. Daha seçilmeden Demirtaş’ı ziyaret eden, kahraman komutanımızın apoletini sökeceğim diyen adaydan Cumhurbaşkanı olmaz. Daha seçilmeden Demirtaş’ı serbest bırakalım diyen adaydan da Cumhurbaşkanı olmaz. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı adayı Kandile gireceğiz, terörün kökünü kazıyacağız diyen dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde aynı inançla ülkemiz üzerinde oynanan oyunları teker teker bozacağız. Devletimizi böldürmeyeceğiz, ezanımızı susturmayacağız. Allah’ın izni ve halkımızın desteği ile özgürce yaşadığımız tam bağımsız Türkiye’yi inşa edene kadar durmadan yorulmadan yolumuza devam edeceğiz. Vakit bir olma, iri olma, diri olma vakti, vakit Çanakkale vakti, vakit Türkiye vakti” şeklinde konuştu.