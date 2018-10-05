Başkan Yıldız: “CHP'nin yeni sloganı ‘AK Parti yapar, Kılıçdaroğlu açar' olmuştur

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale programı kapsamında Biga ilçesinde yaptığı açılışı değerlendiren AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, “Açılış programı tek kelime ile skandaldı” dedi.

“Özel jetiyle Çanakkale'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Biga ilçemizde açılış programına katıldı” diyen AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, “Açılış programı tek kelime ile skandaldı. 2015 yılında Kılıçdaroğlu'na selefi AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Özkan'ın yaptığı belediye hizmet binasını açtıran CHP'li Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Kılıçdaroğlu'na bu kez de AK Parti döneminde yapılan kapalı pazar yerinin açılışını yaptırdı. İşin ilginç yanı hiç bir CHP'li yöneticinin Kılıçdaroğlu'na bilgi vermemesi , ‘Genel başkanım bu pazar yeri AK Parti döneminde yapıldı, İsmail Işık gerekli bakım ve onarımlarını yapmadığı için pazar yerinin çatısı çöktü, 500 bin TL tadilat ile hallolacak iş 12 milyon 500 bin TL'ye mal oldu. Biga'lının cebinden 12 milyon TL fazla para çıktı, pazarcı esnafı karda kışta iki yıl mağdur oldu' dememesidir. Anlaşılan o ki CHP'nin yeni sloganı ‘AK Parti yapar, Kılıçdaroğlu açar' olmuştur. Bir başka skandal da halkçı geçinen Kılıçdaroğlu'nun mitingine kendi teşkilatının, Biga gençlik kolları başkanının ve yönetiminin alınmamasıydı. Hangi siyasi partide olursa olsun gençlerimiz parti teşkilatlarında getir götür işlerini yapan, sadece bayrak asan kişiler olarak görülemez. Kılıçdaroğlu unutmasın ki Atatürk Kurtuluş Savaşının başladığı 19 Mayıs'ı miting alanına alınmayan o gençlere hediye etmiştir. Onlar bizim geleceğimiz ve geleceğin liderleridir. Kılıçdaroğlu korkmasın yakın tarihte kendisinin çok kıymetli koltuğun da talip değillerdir” şeklinde konuştu.