Başkan Yıldız: “Cumhur İttifakı yine Cumhur'un gönlünde tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet ülküsüyle devam edecektir”

Gültekin Yıldız, “Milletimizin gönlünde kurulan Cumhur İttifakı yine Cumhur'un gönlünde tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet ülküsüyle devam edecektir. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi yerel seçimde bir ittifak söz konusu olmayıp AK Parti ve MHP kendi adayları ile seçimde yarışacak milletimize hizmet etme iddiasını ortaya koyacaktır” dedi.

Milletin gönlünde kurulan Cumhur İttifakı yine Cumhur'un gönlünde tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet ülküsüyle devam edeceğini belirten Gültekin Yıldız, “Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi yerel seçimde bir ittifak söz konusu olmayıp AK Parti ve MHP kendi adayları ile seçimde yarışacak milletimize hizmet etme iddiasını ortaya koyacaktır. Ancak bu ülkemizin bekası ve milli menfaatleri söz konusu olduğunda milli duruşu olan siyasi partilerimizin, meclisin ve halkımızın bir araya gelmesine engel bir durum değildir. Şer ittifakları boşuna sevinmektedir. Ülkemizi ve ülkemizin menfaatlerini hedef alan ilk olayda bu milletin nasıl Kurtuluş Savaşı ruhuyla tekrar bir araya geleceğini tüm dünya tekrar görecektir” diye konuştu.

“Çanakkale özeline gelince, Türkiye'de HDP tandanslı CHP siyasetinin en keskin en uç örneklerinin yaşandığı CHP teşkilatları Çanakkale teşkilatlarıdır, özellikle Çanakkale Belediyesidir” diyen Başkan Yıldız, “Milletimiz bunun hesabını sandıkta soracaktır. Bırakın AK Parti, MHP seçmenini CHP seçmeni bile bunlara oy vermeyecektir, HDD'ye barajı geçirmek için emanet oy verenlerle aynı yere oy atmayacaktır. Çanakkaleliler ittifakın en esaslısını sandıkta yapacaktır. HDP tandanslı CHP siyasetini ve bunun sorumlularını Çanakkale siyasetinden silmek, Çanakkale merkez başta olmak üzere CHP yönetimindeki tüm belediyelerde yeniden Çanakkale ruhunu, Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhunu inşa etmek siyasi görüşümüz ne olursa olsun hepimizin boynunun borcudur” şeklinde konuştu.