Başkan Yıldız’dan 19 Mayıs mesajı

Gültekin Yıldız, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Başkan Yıldız mesajında; “ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ilk adımı atarak milli mücadele ateşini yaktığı 19 Mayıs 1919, ezelden beri hür yaşamış olan Aziz Milletimizin yeniden şahlanarak ayağa kalktığı ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı tarih olmuştur. Samsun’da atılan tarihi adımın heyecanı, dalga dalga Anadolu’ya yayıldı. Bu sayede, vatanın işgalden kurtarılması için azimli ve kararlı bir mücadele başlatıldı. İstiklal mücadelemizin sembol günü olan bu günün, istikbalimiz olan gençlere armağan edilmesi, gençlik ve spor bayramı olarak ilan edilmesi de son derece anlamlıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlerimize verdiği değerin, Cumhuriyet ve demokrasinin onların omuzlarında yükseleceğine olan inancın da ifadesidir. Gençlerini en iyi şekilde yetiştiren ve onların potansiyellerini değerlendirebilen toplumlar hem geleceğe güvenle bakabilir, hem de insanlığa yön verebilir. AK Parti olarak bu inançla 2017 yılında yapılan halk oylaması ile Gençlerimizin seçerken olduğu gibi seçilme yaşını da 18’e indirdik. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi “Gençlerimize daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için her alanda tarihi yatırımlara imza attık. Gençlerimize inandığımız için ’Dünya beşten büyüktür.’ diyerek küresel adaletsizliklere, haksızlıklara, duyarsızlıklara başkaldırdık. Gençlerimizden aldığımız ilhamla 2023 hedeflerimizi ilan ettik, hayata geçirmenin mücadelesini verdik. Gençlerimize güvendiğimiz için 2053 ve 2071 vizyonlarımızı kendilerine emanet ettik. “ Şanlı bir geçmişin mirasçıları olan gençlerimiz, kendi kültür ve değerlerine sahip çıkarak demokrasimizi güçlendirecek ve ülkemizi geleceğe güvenle taşıyacaklardır” ifadelerine yer verdi.