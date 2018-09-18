Başkan Yıldız'dan, bir okula Fatin Rüştü Zorlu'nun isminin verilmesi önerisi

Gültekin Yıldız, yönetim kurulu üyeleri üyeleri ile birlikte Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan'ı ziyaret etti. Başkan Yıldız ziyarette Çanakkale'de bir okula Fatin Rüştü Zorlu'nun isminin verilmesi önerisinde bulundu.

Gültekin Yıldız, İl Başkan Yardımcıları, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ile birlikte Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan'ı ziyaret ederek, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve tüm eğitim camiası için hayırlı olması dileklerini iletti.

Ziyarette Çanakkale'de yapılan eğitim yatırımları değerlendirilirken ayrıca devam eden 38 okul inşaatıyla ilgili bilgi alındı.

Bunun üzerine Gültekin Yıldız, “27 Mayıs darbesi sonrası 16 Eylül 1961 tarihinde merhum Başbakanımız Adnan Menderes ile birlikte idam edilen Menderes'in dava arkadaşı, dönemin Dışişleri Bakanı ve Çanakkale Milletvekili olan Fatin Rüştü Zorlu'nun demokrasi tarihimiz ve Çanakkale'miz açısından çok önemlidir” diyerek, Fatin Rüştü Zorlu isminin Çanakkale'de yaşatılması için bir okula adının verilmesi önerisinde bulundu.