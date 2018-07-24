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24 Temmuz 2018 14:00

Başkan Yıldız’dan Türk bayraklı tepki

Çanakkale İYİ Parti İl Başkanlığı’nın balkonunda oturan bir kişinin ayaklarını balkon demirlerine asılı Türk bayrağının üzerine uzattığı fotoğrafa tepkiler büyüyor.

Başkan Yıldız’dan Türk bayraklı tepki

24 Temmuz 2018 14:00

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, “Şanlı bayrağımız için 253 bin şehit verdiğimiz Çanakkale’mizin böyle bir skandalla gündeme gelmiş olmasını ve bu olay karşısında İYİ Parti siyasi kadrolarının sergilediği ilgisizliği kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.


Elinde Türk bayrağıyla basın açıklaması yapan Yıldız, “Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı binasında, İYİ Parti üyesi olduğunu iddia eden bir şahıs tarafından bayrağımızın ayaklar altına alındığına dair sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntü bizleri derinden yaralamıştır. Şanlı bayrağımız için 253 bin şehit verdiğimiz Çanakkale’mizin böyle bir skandalla gündeme gelmiş olmasını ve bu olay karşısında İYİ Parti’nin siyasi kadrolarının sergilediği duyarsızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. İYİ parti yöneticileri olaydan 2 gün sonra kamuoyu baskısıyla nihayet suskunluğunu bozabilmiş, olayın sorumlusu ilan ettikleri parti sekreterinin işine son verilmiş, yani olan yine gariban emekçiye olmuştur. Hatta İYİ Parti Çanakkale milletvekili adayı Rıdvan Uz, Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan’ın Başbakanımızla birlikte Irak’a düzenlenen resmi bir ziyarette Barzani ile çekilen fotoğrafını paylaşarak haksız bir algı oluşturmaya çalışmış, bu olayla mukayese etmeye kalkarak açıkça bayrağımızı ayaklar altına alan partilisine ve bu saygısızlığa sahip çıkmıştır. Unutulmamalıdır ki bayrağımız bütün milletimiz için ortak bir değerdir. Şehitlerimizin kanından rengini alan bayrağımız egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve şerefimizi temsil eder. Tüm bu ortak değerlerimize yapılan saygısızlık sebebiyle İYİ Parti’ye oy vermiş hemşerilerimizin de en az bizim kadar rahatsız ve kızgın olduğundan eminiz. Bu sebeple basın açıklaması sonrası hiç bir siyasi kimlik gözetmeksizin gönlünde vatan ve bayrak sevgisi taşıyan tüm milletimiz ve hemşerilerimiz için esnafımıza Türk bayrağı dağıtacağız” dedi.


Yıldız, esnafa Türk bayrağı dağıttı.




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