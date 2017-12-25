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25 Aralık 2017 17:30

Başkan Yılmaz balıkçı barınağını ziyaret etti

Çanakkale’nin Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, balıkçı barınağını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Yılmaz balıkçı barınağını ziyaret etti

25 Aralık 2017 17:30


İlçede kıyı balıkçılığı yapan vatandaşlarla sohbet ederek onların sorunları ve talepleri ile yakindan ilgilenen Başkan Yılmaz, “Bende balık tutmayı çok seviyorum. Fırsat buldukça zaman zaman kıyıdan olta ve balık tutmaya giden küçük tekneleri olan balıkçılarımız ile balığa gitmeye çalışıyorum ve çok hoşuma gidiyor. Balıkçı barınağında bulunan birçok balıkçı kardeşimiz var geçmiş dönemlerde bu kardeşlerimiz ile çok fazla ilgilenilmemiş biz göreve gelir gelmez yardımcı olarak bir yer yaptık ve bu gün çok farklı konumdalar şimdi vatandaşımız oraya oturuyor, kendi balığını kendi pişirip yiyebiliyor. Yaptığımız çalışmalar sonrası orası bir canlılık kazandı. Bizde oraya giderek balıkçı kardeşlerimizle beraber balık yiyor sohbet ediyoruz” dedi.




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