Başkan Yılmaz, Zabıta Haftasını kutladı

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz bu yıl 192’incisi kutlanan "Zabıta Haftası" münasebetiyle görevli personeller ile kahvaltı programında bir araya geldi. TEDES binasında düzenlenen etkinlikte kısa bir açıklama yapan Başkan Yılmaz, "Hepinizin gününü tebrik ediyorum. Lapseki ilçesi özel bir konuma sahip. Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan köprü vazifesi görüyoruz. Özellikle yaz aylarında yoğunluğumuz daha da artıyor. Ben ilçem adına yeterli bir zabıta kadrosuna sahip olduğumuzu düşünüyorum. Gelen her türlü talebe cevap verebilecek güçlü bir kadroya sahibiz. Sizlere hem kendim hem de halkım adına teşekkür ediyor, meslek hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Yılmaz kahvaltı programından sonra basına kapalı toplantı gerçekleştirerek, görevli personellerle değerlendirmelerde bulundu.