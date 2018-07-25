Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 14:45

Başkan Yılmaz’dan basın mensuplarına ziyaret

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ilçede faaliyet gösteren yerel gazete ve ajans temsilcilerini ziyaret etti.

Başkan Yılmaz’dan basın mensuplarına ziyaret

25 Temmuz 2018 14:45


24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ilçede faaliyet gösteren yerel gazete ve ajans temsilcilerini ziyaret etti. Gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Bugün sizlerin günü sizler için özel olan bu tür günleri unutmamamız lazım. Çünkü bizim vatandaşla iletimizi sağlayan sizlersiniz. Onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Haberlerimizi, yaptığımız işleri ve kısacası her türlü faaliyetimizin vatandaşımıza birebir ulaşmasında sizin çok büyük emeğiniz var. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Çok kolay şartlarda çalışmıyorsunuz. Bunu da iyi biliyorum ama bizde sizlerin her zaman yanınızda olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Hele hele böyle günlerde de sizlerle birlikte olmaktan yaptıklarımızı, yapacaklarımızı, devam eden çalışmalarımız hakkında sizlere bilgi vermekten mutlu oluyoruz. Sizlerde bunları gerek yazarak gerekse sosyal medya üzerinden vatandaşımıza duyuruyorsunuz. Sizlerle bir bütün olarak çalışmaktan son derece mutluyum. Tekrar 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramınız kutlu olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç