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04 Haziran 2018 10:48

Basketbolun En’leri Ödüllerine Umurbey Belediyespor damgası

Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Yılın Onur Ödülüne" layık görülürken, Umurbey Belediyespor takım ve bireysel dallarda ödül törenine damga vurdu.

Basketbolun En’leri Ödüllerine Umurbey Belediyespor damgası

04 Haziran 2018 10:48


2017-2018 Basketbol Yerel Liglerinde dereceye giren takımlar ve kategorilerin en iyileri, Anafartalar Spor Salonu’nda düzenlenen "Basketbolun En’leri" ödül töreniyle sahiplerini buldu.


Yerel ligde fırtına gibi estiği sezonu yenilgisiz şampiyon tamamlayan ve katılmaya hak kazandığı Bölgesel Lig’de Türkiye Finallerinde boy göstermeye hazırlanan Umurbey Belediyespor topladığı ödüllerle dikkat çekti.


Kulübe yaptığı yatırım ve desteklerle Umurbey Belediyespor’a seviye atlatan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş "Yılın Onur Ödülüne" layık görüldü. Umurbey Belediyespor ayrıca sezonun en iyi takımı ödülünün sahibi oldu.


Basketbolun En’leri Ödül Töreninde ödül alan Umurbey Belediyesporlu basketbolcular şu isimlerden oluştu:


En iyi guard, Çağlar Bozkurt


En iyi pivot: Gökhan Kafadar


Sayı Kralı: Ahmet Emir Öncü


Ribaunt Kralı: Cem Demir


M.V.P En Değerli Oyuncu: Ahmet Emir Öncü


Basketbolu Sevdiren Antrenör: Serkan Işık




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