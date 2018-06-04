Basketbolun En’leri Ödüllerine Umurbey Belediyespor damgası

2017-2018 Basketbol Yerel Liglerinde dereceye giren takımlar ve kategorilerin en iyileri, Anafartalar Spor Salonu’nda düzenlenen "Basketbolun En’leri" ödül töreniyle sahiplerini buldu.
Yerel ligde fırtına gibi estiği sezonu yenilgisiz şampiyon tamamlayan ve katılmaya hak kazandığı Bölgesel Lig’de Türkiye Finallerinde boy göstermeye hazırlanan Umurbey Belediyespor topladığı ödüllerle dikkat çekti.
Kulübe yaptığı yatırım ve desteklerle Umurbey Belediyespor’a seviye atlatan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş "Yılın Onur Ödülüne" layık görüldü. Umurbey Belediyespor ayrıca sezonun en iyi takımı ödülünün sahibi oldu.
Basketbolun En’leri Ödül Töreninde ödül alan Umurbey Belediyesporlu basketbolcular şu isimlerden oluştu:
En iyi guard, Çağlar Bozkurt
En iyi pivot: Gökhan Kafadar
Sayı Kralı: Ahmet Emir Öncü
Ribaunt Kralı: Cem Demir
M.V.P En Değerli Oyuncu: Ahmet Emir Öncü
Basketbolu Sevdiren Antrenör: Serkan Işık